TP Thanh Hóa: Quan tâm giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt

Bằng nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, TP Thanh Hóa đã và đang khắc phục những bất cập, nhằm giảm áp lực trong giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, nhất là tại các địa bàn “nóng”, các khu đông dân cư.

Xe ô tô và người lao động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thực hiện tập kết, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Do tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số tại TP Thanh Hóa đã khiến khối lượng rác thải rắn sinh hoạt ngày càng tăng, trung bình từ 380 đến 400 tấn/ngày (năm 2022). Điều này đã đặt ra nhiều khó khăn trong công tác giải quyết rác thải sinh hoạt, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân trên địa bàn. Hiện TP Thanh Hóa có 147 điểm tập kết xe thu gom rác thải, trong đó có 87 điểm tập kết nằm tại 20 phường trung tâm. Các điểm tập kết xe thu gom rác hiện đều được bố trí tạm thời tại khu vực các công viên, khuôn viên, lề đường, vỉa hè, thậm chí nằm cạnh các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, trạm y tế, chợ, khu vực đông dân cư. Nguyên nhân là do các phường không còn quỹ đất để quy hoạch, bố trí các điểm tập kết xe thu gom rác thải phù hợp. Ngay cả các điểm tập kết xe chở rác thải tạm thời nói trên cũng quá tải, do lượng rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư ngày càng tăng lên.

Để giải quyết tình trạng trên, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đạt nhiều kết quả. Theo đó, năm 2022, UBND TP Thanh Hóa triển khai phương án xây dựng điểm tập kết xe thu gom rác sinh hoạt trong khu dân cư, trong đó giải pháp hàng đầu là xây dựng mới một số điểm tập kết xe thu gom rác tập trung thay thế, xóa bỏ các điểm tập kết không phù hợp, gây ô nhiễm nặng. Mục tiêu giai đoạn 2022-2025 sẽ cải tạo 17 điểm tập kết xe thu gom rác tập trung, xây mới 33 điểm tập kết mới tại 34 phường, xã (thay thế cho 128 điểm tập kết cũ) với tổng mức đầu tư 10,72 tỷ đồng.

Ngoài ra, tăng cường cơ giới hóa phương tiện thu gom rác bằng xe tải nhỏ, xe điện tại một số phường, xã trọng điểm. Qua đó, đã bảo đảm thu gom, vận chuyển rác đúng giờ, kịp thời, giảm thiểu việc sử dụng xe thu gom rác đẩy tay, từng bước giảm các điểm tập kết xe thu gom rác, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tại các điểm tập kết thu gom, công nhân Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã thực hiện đầy đủ các bước xử lý để bảo đảm vệ sinh như: rác rơi vãi trong quá trình gắp rác được dọn dẹp ngay trong ca làm việc; các xe ô tô chuyên dụng trong quá trình cuốn, ép rác đều xả nước rỉ vào bình chứa; bố trí xe bồn nước để dọn rửa xe gom rác và điểm tập kết; phun chế phẩm khử mùi...

Ngày 19-10-2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Thanh Hóa tại 42 điểm tập kết tại các phường, xã. Đặc biệt, chú trọng vận chuyển rác thải tại các phường trung tâm, có đông dân cư, có lượng rác thải lớn như Lam Sơn, Điện Biên, Trường Thi, Ba Đình, Đông Thọ, Tân Sơn, Phú Sơn, Ngọc Trạo, Đông Vệ, Quảng Thắng... Sau 2 tháng triển khai, việc áp dụng các quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển đã mang lại hiệu quả. Lượng rác thải đã được vận chuyển kịp thời trong ngày về khu xử lý rác thải sinh hoạt xã Đông Nam (Đông Sơn), góp phần từng bước giảm thiểu áp lực rác thải và tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống của Nhân dân.

Theo đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND TP Thanh Hóa: Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt, năm 2023 và những năm tiếp theo, TP Thanh Hóa tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch, phương án bố trí các điểm thu gom, tập kết rác thải, các điểm tập kết xe thu gom, vận chuyển rác thải tại các khu dân cư thuộc các phường, xã với tiêu chí linh hoạt, hiệu quả, giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm. UBND thành phố, UBND các phường, xã có sự phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có ý thức và tích cực phối hợp thực hiện. Có như vậy, vấn đề rác thải sinh hoạt mới có thể được giải quyết hiệu quả, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Bài và ảnh: Mạnh Cường