Thanh Hóa: Nhiệt độ tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn cần triển khai các biện pháp phòng chống rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31-12, trên đất liền, Bắc Bộ trời vẫn rét, trưa chiều giảm mây hửng nắng; Trung Bộ vẫn còn mưa cục bộ; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, mưa về chiều tối và đêm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; cao nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, chính quyền địa phương và người dân vùng núi phía Bắc triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho người già, trẻ nhỏ; đồng thời chú ý che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao.

Ngư dân cùng các tàu, thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đề phòng, thực hiện các biện pháp cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

BĐT