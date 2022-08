Thanh Hóa: Nhiệt độ tăng dần, ngày nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18-8, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa rõ rệt, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất đến 29 độ C và se lạnh về đêm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

BĐT