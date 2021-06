(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày 14-6 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Thanh Hóa: Nắng nóng kéo dài trên diện rộng Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày 14-6 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Thanh Hóa, theo dự báo, trong ngày 15-6 vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nam nên từ ngày 15 đến 21, 22/6 ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ không khí cao nhất có thể đạt từ 38 – 40oC, độ ẩm thấp nhất trong không khí xuống 40 - 45%; gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Mặc dù ban ngày trời nắng nóng, tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Trên cơ sở thông tin dự báo, cảnh báo đó các cấp chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng các phương án lao động, sản xuất, sinh hoạt phù hợp với từng thời đoạn thiên tai, từng loại hình thiên tai cho người dân. Các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn và cách thức phòng chống thiên tai đến từng người dân, cộng đồng. BĐT

