Thanh Hóa khả năng có mưa lớn, có thể đạt 70 mm trong 24 giờ

Theo bản tin cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30 - 6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ có thể đạt 70 mm.

Ảnh minh họa

Theo đó, đêm 29 và sáng 30-6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29-6 đến 8h ngày 30-6 một số nơi trên 80mm như: Mường Pồn (Điện Biên) 152mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 129.2mm, Việt Trì (Phú Thọ) 121.6mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 116.6mm, Phúc Lợi (Yên Bái) 96.2mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 84mm…

Dự báo ngày và đêm nay 30-6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h phổ biến 30-70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7.

LĐ