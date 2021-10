Thanh Hóa có mưa lớn, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (4-10), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa

Hiện nay (5-10), dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nối với một vùng áp thấp ở khu vực giữa biển Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục duy trì.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (5-10) đến ngày 8-10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông tại Thanh Hóa biến đổi chậm và còn dưới mức BĐ1. Từ ngày hôm nay đến 7-10, trên các sông suối trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ với biên độ lũ lên: Thượng lưu các sông từ 2 - 4m, trung và hạ lưu các sông từ 1 - 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức BĐ1.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các huyện trung du, miền núi trong tỉnh như: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh.

PV