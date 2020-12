Thanh Hóa chuẩn bị đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (23-11), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo trưa và chiều nay (23-11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay đến ngày 24-11 ở Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Từ hôm nay (23-11) đến sáng ngày 25-11 ở Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác. Từ đêm nay trời chuyển lạnh. Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 18 - 20 độ C.

PV