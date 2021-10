Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Đêm qua và sáng sớm nay (14-10) khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19h00 ngày 13-10 đến 7h00 ngày 14-10 phổ biến từ 20 - 60 mm.

Ảnh minh họa.

Hiện nay bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và tiếp tục di chuyển về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của ATNĐ nên ở Thanh Hóa ngày và đêm nay (14-10) tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 120mm, riêng khu vực đồng bằng ven Biển và vùng núi phía Nam, Tây Nam có nơi trên 150mm.

Ngoài ra các ngày 15, 16-10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa Bắc của Dải hội tụ nhiệt đới nên ở Thanh Hóa khả năng tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa có thể đạt từ 100 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 14-10 đến ngày 15-10, trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ, sông Hiếu (Nghệ An), sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu các sông khác từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình lên mức BĐ1. Hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới BĐ1.

