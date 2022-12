Miền Bắc đón đợt rét đậm rét hại từ ngày 17-12

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh tác động đến thời tiết miền Bắc vào ngày 17/12 có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa sẽ gây rét sâu về đêm và sáng sớm, độ ẩm giảm xuống dưới 50%.

Người dân đốt lửa sưởi ấm khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh nguồn Internet

Ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên thuộc Phòng Dự báo Thời tiết , cho biết từ gần sáng 17/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài. Lúc này, nhiệt độ ở đồng bằng giảm sâu xuống mức 10 độ C, thấp hơn 4 độ C so với một ngày trước.

Trong các đêm 18-22/12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3-5 độ C, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng... Trong khi đó, khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C.

Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng.

Theo biểu đồ nhiệt độ, các khu vực vùng núi Đông Bắc sẽ là nơi chịu tác động sớm nhất từ đợt không khí lạnh trong đêm 16/12. Sau đó, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp các khu vực khác.

Đáng lưu ý, đợt không khí lạnh sắp tới khiến tình trạng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng.

Tại đồng bằng, nhiệt độ về đêm trong các ngày 17-19/12 ở ngưỡng 8-10 độ C và tăng dần lên mức 20 độ C vào ban ngày.

Thời gian có nhiệt độ cao tương đối ngắn, dao động trong khoảng 11-15 giờ hàng ngày. Đồng thời, độ ẩm trong không khí tại các khu vực tiếp tục xuống thấp. Tình trạng hanh khô gia tăng gây cảm giác khó chịu.

Thời điểm rét nhất trong đợt này là ngày 18/11, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này, nền nhiệt ở Hà Nội dao động 11-13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm.

Ngày 19-22/12, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô tăng chậm lên mức 16-19 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 8 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt rõ rệt.

Không khí lạnh cũng sẽ tác động đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ gây rét đậm, rét hại trong ngày 19-23/12.

Ngày 16-22/12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ được dự báo xuất hiện mưa dông. Sau đó, khu vực chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Trước diễn biến của đợt không khí lạnh cường độ mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi ngành chức năng các địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Theo đó, các địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Đồng thời, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn...

Đáng lưu ý, địa phương liên quan cần chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 15/12, phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên- Huế phía Bắc không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét . Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, riêng miền Đông 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Lan Phương (tổng hợp)