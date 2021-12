Không khí lạnh tăng cường đến Thanh Hoá từ chiều 12-12

Hiện nay (11-12), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày mai (12-12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày mai (12-12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực Thanh Hoá đến Khánh Hoà kết hợp với hoạt động của trường gió Đông trên cao nên từ đêm 11-12 đến hết ngày 14-12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 12-12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ C.

Khu vực tỉnh Thanh Hoá từ chiều tối ngày mai (12-12) có gió Đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; trên Biển mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, Biển động, sóng biển cao từ 1,5- 2,5m.

