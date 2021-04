Huyện Triệu Sơn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn huyện Triệu Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng thêm cây xanh phủ bóng mát, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, các khu dân cư, nơi công cộng được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là thành quả từ công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các hoạt động BVMT.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với MTTQ huyện Triệu Sơn ra mắt mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại xã Đồng Lợi.

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thọ Dân phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, thuốc bảo vệ thực vật; thường xuyên tuyên truyền Luật BVMT và phát tài liệu, sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn cho cán bộ thôn, xóm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của xã Thọ Dân đạt trên 95%, toàn xã có trên 90% hộ dân có nhà tắm, nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản luôn duy trì thực hiện đảm bảo quy định vệ sinh môi trường; chất thải trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt được thu gom về nơi tập trung; xã Thọ Dân đã thành lập được 7 tổ thu gom rác thải tại 7 thôn do hội phụ nữ xã đảm nhận và 13 xe chở rác (do huyện cấp) phục vụ việc thu gom. Đặc biệt, hiện nay xã đã quy hoạch xây dựng được 1 khu chứa rác thải cách xa khu dân cư 1km với diện tích 0,5 ha. Riêng về vấn đề chất thải trong chăn nuôi, xã đã vận động bà con chăn nuôi quy mô lớn có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường, phải tự đầu tư xây các hầm biogas và phải có hệ thống xử lý nước thải hợp vệ sinh trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, xã cũng đã triển khai thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn, hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại thị trấn, thị tứ đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 71%; cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 60%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 95%. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký hợp đồng với HTX dịch vụ môi trường, tổ thu gom, các đơn vị đủ chức năng, điều kiện để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa về bãi chôn lấp, bãi rác tập trung xử lý theo quy định. Tần suất thu gom rác thải trung bình 2 ngày/1 lần, riêng khu vực thị trấn tần suất 1 ngày/1 lần; các xã, thị trấn đã hợp đồng với tổ thu gom ở địa phương để thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải ở các bãi chôn lấp tập trung tại các xã.

Đạt được kết quả đó là do huyện Triệu Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về BVMT, khơi dậy được trách nhiệm, sự đồng lòng tham gia của người dân. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BVMT trên địa bàn huyện không hình thức, chung chung mà được triển khai ở nhiều cách khác nhau, đi sâu vào khu dân cư ở cơ sở. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thu hút xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và tuyên truyền lưu động trên địa bàn các khu vực tập trung đông dân cư. Phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn. Đài truyền thanh huyện được giao nhiệm vụ thường xuyên đưa tin bài, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc BVMT, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường để Nhân dân biết, thực hiện. Các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động về BVMT cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời khen ngợi, biểu dương những tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt, có nhiều hoạt động thiết thực; phê phán những tập thể, cá nhân, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. Các thôn tổ chức họp dân để phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, ký cam kết với các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không xả rác tùy tiện và tham gia quản lý, giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường chung. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại như: Phân loại rác thải tại nguồn, công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp, ký cam kết thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, không xả rác xuống kênh mương, nguồn nước...

Để duy trì những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động BVMT trên địa bàn, huyện Triệu Sơn tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về BVMT. Xây dựng cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhân rộng mô hình cụm điểm trên địa bàn toàn huyện, lấy địa bàn xã, thị trấn và các khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm làm nòng cốt để thực hiện lâu dài, thường xuyên, liên tục. Các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan được giao trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT, từ đó góp phần nâng cao ý thức cho mỗi người dân.

