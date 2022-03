Đoàn Thanh niên TP Sầm Sơn: Xung kích trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, đoàn thanh niên TP Sầm Sơn đã và đang có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần không nhỏ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân, du khách trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường (VSMT) biển, xây dựng TP Sầm Sơn ngày càng văn minh, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước.

Thành đoàn TP Sầm Sơn tổ chức ra quân làm sạch bãi biển phường Quảng Vinh.

Hằng năm, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn cùng với việc đẩy mạnh tập hợp thu hút các đoàn viên, thanh niên tham gia tổ chức đoàn và các phong trào thi đua, các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) đã chủ động cụ thể hóa các nội dung phần việc một cách thiết thực, hiệu quả. Chẳng hạn như đội TNTN vì du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện với các thành viên tham gia đã tổ chức hướng dẫn, tư vấn cho du khách địa chỉ các khách sạn, nhà nghỉ; các điểm di tích, danh lam, thắng cảnh; các chợ hải sản, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các thành viên trong đội còn tuyên truyền cho Nhân dân quy định của UBND thành phố về quản lý các hoạt động dịch vụ du lịch, đồng thời, phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền về các quy định, phương án kinh doanh dịch vụ cho Nhân dân tham gia kinh doanh dịch vụ và khuyến cáo đối với du khách đến Sầm Sơn; chủ động nắm bắt thông tin về các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, phản ánh với ban chỉ đạo hè của thành phố để có các biện pháp xử lý kịp thời. Đội TNTN đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đã cùng với lực lượng công an thành phố và các phường, xã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường trung tâm thành phố vào giờ cao điểm, các ngày nghỉ cuối tuần, tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân và du khách trong mùa du lịch. Cùng với hoạt động trên, với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tình nguyện viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự mọi lúc, mọi nơi”, tại các thôn, khu phố vẫn tiếp tục duy trì các mô hình như: “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”.

Cùng với đó, công tác bảo đảm VSMT trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng. Hằng năm, cùng với việc tích cực tham gia hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 5-6; Tuần lễ “Biển và hải đảo Việt Nam”; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, Thành đoàn còn huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT cho Nhân dân và du khách; làm VSMT trên địa bàn, nhất là tại khu vực bãi biển phường Quảng Vinh, khu phố Vinh Sơn, khu bến thuyền phường Trung Sơn, khu vực bãi xe và đường đi lên hòn Trống Mái... Trong chiến dịch TNTN, Thành đoàn đã tổ chức giáo dục cho đoàn viên, thanh niên ý thức về BVMT, cách phân loại rác; ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, làm vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản. Mặt khác, nhằm phát huy tinh thần thanh niên xung kích, vai trò của thanh niên trong công tác BVMT, giữ gìn VSMT biển. Từ đầu năm đến nay, Thành đoàn đã tổ chức ra quân làm sạch bãi biển tại bãi biển phường Quảng Vinh; ra quân Chủ nhật xanh (trong ngày triển khai toàn quốc 20-3) với tổng gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia dọn VSMT tại các bãi biển. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Thanh niên với phương châm “Không ồn ào, không hình thức, không tập trung đông người”. Cùng với đó, tổ chức dọn vệ sinh, gắn biển “Tuyến đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp” và trồng hoa trên nhiều tuyến đường. Bên cạnh đó, tiến hành tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức BVMT, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị.

Tiếp nối các thành công trong các hoạt động ý nghĩa BVMT, năm 2022 Thành đoàn TP Sầm Sơn đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện trong đó đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT cho Nhân dân trên địa bàn thành phố và du khách; phát tờ rơi tuyên truyền các phương án quản lý dịch vụ du lịch; tham gia làm vệ sinh tại các điểm nóng về VSMT, nhất là khu vực Hòn Trống Mái, bến thuyền, các bến xe, bãi biển Vinh Sơn và các điểm nóng khác về VSMT tại các khu dân cư. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức hoạt động đảm bảo ATGT tại các tuyến đường trung tâm, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân và du khách khi về tắm biển, nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

