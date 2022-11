Cho phép Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình được khai thác khoáng sản cát làm VLXD

UBND tỉnh vừa cho phép Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình (địa chỉ tại thôn 3, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát số 17 xã Xuân Hồng, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Cụ thể, mục đích sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Trữ lượng được khai thác là 268.972 m3; Công suất khai thác: 48.904 m3 /năm. Thời hạn khai thác đến ngày 4-5-2028 (ngày hết hạn của Giấy phép số 47/GP-UBND ngày 04/5/2013).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình nộp tiền lệ phí chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản; tiền thuê đất, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường (các đợt tiếp theo) và các khoản phí, lệ phí có liên quan theo quy định hiện hành; Tiến hành hoạt động khai thác theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng, công suất quy định. Ngoài ra, trước khi tiến hành khai thác, phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; thực hiện đầy đủ nội dung Đề án cải tạo phục hồi môi trường “Dự án đầu tư khai thác mỏ cát số 17 xã Xuân Hồng, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân” đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra tại thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác và cắm mốc giới hạn phạm vi khu vực được phép khai thác; thực hiện phương án đảm bảo giao thông đường thủy theo quy định; thực hiện đảm bảo theo nội dung được quy định.

Trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong khai thác mỏ. Phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ và các sản phẩm khác (nếu có); báo cáo đúng sản lượng khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thường xuyên thực hiện việc kiểm soát các khu vực khai thác, chế biến, các công trình phụ trợ và các khu vực khác có liên quan; bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo đảm an toàn, trật tự mỏ theo quy định của pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, chế biến, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày từ 7 giờ sáng đến 17 giờ, không được khai thác ban đêm; thời gian khai thác trong năm, thực 4 hiện theo Công văn số 7474/UBND-CN ngày 10-6-2020 của UBND tỉnh; phải dừng mọi hoạt động khai thác kể từ ngày có bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia báo bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Thanh Hóa cho đến khi bão, áp thấp nhiệt đới tan hoặc khi mực nước sông đạt mức báo động từ cấp 1 trở lên; Thực hiện việc đóng cửa mỏ; phục hồi môi trường, đất đai sau khai thác; báo cáo định kỳ trong hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan; Thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong việc khai thác khoáng sản; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ cát nêu trên.

