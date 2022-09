Cảnh báo sóng lớn trên vùng biển Thanh Hóa

Chiều 28-9, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Từ chiều và đêm 28 – 9, trên vùng biển ven bờ Thanh Hoá (bao gồm cả đảo Hòn Nẹ, Hòn Mê, Hòn Miếu và Hòn Đót) có gió mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 – 2 m.

Ngoài khơi gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao nhất từ 2 – 3 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Trên đất liền, từ chiều 28 - 9 đến ngày 30-9-2022, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, mưa to trong thời gian ngắn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

Tổng lượng mưa còn có khả năng đạt từ 50 - 120mm, riêng các huyện thuộc đồng bằng ven Biển và phía Nam, Tây nam của tỉnh như: TX. Nghi Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân , Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn,… đạt từ 120 – 200mm, có nơi trên 200mm.

LĐ