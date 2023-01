Các tỉnh Bắc Bộ trời rét, khu vực Trung Bộ mưa to, có nơi trên 350mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , ngày và đêm 5/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái rét.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ ngày 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to , có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt; khu vực Quảng Trị, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Cụ thể, từ 7 giờ ngày 5/1 đến 7 giờ ngày 7/1, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa từ 50-120mm, có nơi trên 150mm; thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam có mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực từ Quảng Ngãi đến NinhThuận mưa 250mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, từ chiều 5-6/1, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 40-70 mm/đợt, có nơi trên 100 mm/đợt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong ngày 7/1, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm (lượng mưa tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 7/1).

Từ đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét , có nơi rét đậm, rét hại. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 11 độ C, cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế) có mưa vừa, mưa mưa to và có nơi có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, ven biển phía Nam có nơi cấp 4-5. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Đông có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên, chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương cần theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hệ thống dự báo địa phương.

Bên cạnh đó, chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối đối với người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng thiên tai cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, tìm hiểu thêm về những thiên tai trong khu vực mình sinh sống như xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất, lụt.

Người dân cũng cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Người dân chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết cho phòng, tránh thiên tai khi có cảnh báo.

Theo TTXVN