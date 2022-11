Ai Cập ký kết 7 thỏa thuận cắt giảm carbon với các công ty toàn cầu

(Nguồn: earth.org)

Ngày 12/11, Ai Cập đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ (MoU) và các thỏa thuận với một số công ty quốc tế nhằm cắt giảm carbon, bên lề Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), đang diễn ra tại thành phố Sharm El- Sheikh, trên bờ Biển Đỏ, thuộc tỉnh Nam Sinai.

Buổi lễ ký kết các thỏa thuận có sự hiện diện của Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập Tarek El-Molla. Đây là một phần trong nỗ lực của Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp dầu khí, tăng cường khả năng cắt giảm carbon và duy trì sự phát triển bền vững về môi trường, đồng thời tận dụng kinh nghiệm chuyên môn và hoạt động thực tiễn của các công ty toàn cầu trong lĩnh vực này.

Các thỏa thuận bao gồm MoU giữa Công ty cổ phần khí đốt tự nhiên Ai Cập (EGAS) và Shell Egypt nhằm thiết lập một khuôn khổ quản lý về phát thải khí nhà kính và MoU giữa EGAS, SeaSplit Technologies và General Electric nhằm khử carbon trong hoạt động công nghiệp dọc theo Vịnh Suez.

Công ty khí tự nhiên hóa lỏng Ai Cập đã ký một thỏa thuận với một liên doanh do Bechtel đứng đầu, bao gồm Engineering for the Petroleum & Process Industries (Enppi), Baker Hughes và PETROJET, để chuẩn bị nghiên cứu khả thi cho một dự án thu hồi khí đốt.

Ngoài ra, Tổng công ty dầu khí Ai Cập (EGPC) và EGAS đã ký một MoU với Total Energies SE của Pháp nhằm hợp tác đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật của các giải pháp khử carbon.

EGAS và Microsoft Egypt đã đạt thỏa thuận nhằm xây dựng một lộ trình phát triển bền vững cho công ty của Ai Cập.

Một thỏa thuận ban đầu cũng đã được ký kết giữa EGAS, Công ty cổ phần hóa dầu Ai Cập (ECHEM) và tập đoàn Toyota Tsusho của Nhật Bản để tiến hành nghiên cứu khả thi cho một dự án sản xuất amoniac xanh.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ và Tài nguyên Khoáng sản Ai Cập El-Mulla, Ai Cập đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trung hòa khí thải carbon trong lĩnh vực dầu khí.

Các công ty quốc tế hoạt động tại Ai Cập đang hợp tác với ngành dầu khí nước này thực hiện nhiều sáng kiến và dự án nhằm giảm lượng khí thải để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Ông cũng cho biết, nhân COP27, Ai Cập đã tạo cơ hội để các công ty trong ngành dầu khí trình bày những kế hoạch thực tế của mình trong việc cải thiện môi trường và giảm phát thải bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)