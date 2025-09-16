Lam Kinh - Hào quang kinh thành cổ giữa đất Thanh

Cách trung tâm Thanh Hóa chừng 50km về phía tây, Khu di tích Lam Kinh nằm ẩn mình giữa miền quê trù phú. Nơi đây lưu giữ những công trình cổ kính gắn liền với trang sử hào hùng khi Lê Lợi - vị anh hùng áo vải Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.

Cách trung tâm Thanh Hóa chừng 50km về phía tây, Khu di tích Lam Kinh nằm ẩn mình giữa miền quê trù phú. Nơi đây lưu giữ những công trình cổ kính gắn liền với trang sử hào hùng khi Lê Lợi - vị anh hùng áo vải Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược.