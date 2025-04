Kỳ họp thứ 27 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe 22 tờ trình của UBND tỉnh, gồm: Phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 3). Giao, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp tỉnh năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 8). Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 425/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 (đợt 2). Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 do tỉnh quản lý (đợt 1). Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021-2025 (đợt 3); Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 (đợt 5). Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên); nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 613/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 (đợt 1). Thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 2025. Bãi bỏ Nghị quyết số 114/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bãi bỏ Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Bãi bỏ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ và Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Khoản d Điều 2 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 11/10/2021. Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lưu Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1). Chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa. Chế độ chi tiêu tài chính đối với việc tổ chức và tham gia các hội thi, liên hoan, giải thể thao quần chúng, phong trào, cộng đồng các cấp của tỉnh Thanh Hóa. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh danh mục và tên dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của địa phương.