Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024 của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật

Ngày 23/9, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2024 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, thảo luận và quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, ước thực hiện cả năm 2024 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: 9 tháng năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh có nhiều điểm sáng và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2024.

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Toàn tỉnh gieo trồng được 389,8 nghìn ha, đạt 100,5% kế hoạch; lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững; toàn tỉnh trồng được 9.250 ha rừng tập trung, bằng 92,5% KH, tăng 4,5% so với cùng kỳ; chăn nuôi phát triển ổn định.

Công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi) được thực hiện nghiêm túc, thường trực 24/24 giờ, theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra.

Sản xuất công nghiệp mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng vẫn tăng trưởng mạnh; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng tăng 20,2%. Cũng trong 9 tháng, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 2 cụm công nghiệp gồm: Cụm công nghiệp Thuần Lộc (Hậu Lộc) và cụm công nghiệp Minh Tiến (Ngọc Lặc); khởi công xây dựng một số dự án công nghiệp và có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động như: Nhà máy Công nghiệp SAB Việt Nam tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn; Nhà máy sản xuất thực phẩm đóng hộp từ thủy sản Lê Gia tại huyện Hoằng Hóa; Nhà máy giày tại xã Thiệu Phú (Thiệu Hóa)....

Trong lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu tăng 27,3%; tổng lượng khách du lịch vượt 4,7% kế hoạch và tăng 19,6%, tổng thu du lịch tăng 39,2%; doanh thu vận tải tăng 14,3%.

Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2024 ước đạt 42.695 tỷ đồng, vượt 20% dự toán, tăng 44,7% so với cùng kỳ, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 26.194 tỷ đồng, vượt 19% dự toán, tăng 45,7%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 16.501 tỷ đồng, vượt 21,8% dự toán, tăng 43,1%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư tiếp tục được chú trọng. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại nhiều nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và Hà Lan; tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn để thu hút đầu tư vào tỉnh và tiếp nhận các kiến nghị để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án lớn như Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn; Nhà máy hóa chất Đức Giang; các Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Phú Quý, Đồng Vàng; Trung tâm thương mại Aeon Thanh Hóa... để sớm khởi công, đầu tư hoàn thành, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, công tác phát triển doanh nghiệp và giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp cũng được quan tâm thực hiện. Trong 9 tháng đã thành lập mới 2.411 doanh nghiệp, bằng 80,4% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng kỳ, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước với vốn điều lệ đăng ký đạt 18.417 tỷ đồng, tăng 43,5%.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Vũ Thị Hương phát biểu tại phiên họp.

9 tháng năm 2024 chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; toàn tỉnh có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong lĩnh vực giáo dục, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải (93%) và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đoạt giải nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; có 1 học sinh giành HCB Olympic Vật lý quốc tế 2024 và 1 học sinh giành HCĐ Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev lần thứ 58. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã phát động và bước đầu thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Những tồn tại, hạn chế được chỉ rõ

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực. Ví như tiến độ của nhiều dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, cụ thể là: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là TX Nghi Sơn); đường giao thông từ khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Đại diện Cục Thống kê tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của một số địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; nhiều đơn vị tư vấn, nhà thầu, ban quản lý dự án có năng lực kém; còn xảy ra sai phạm trong công tác đấu thầu. Tiến độ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm; một số dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với bình quân chung của tỉnh như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thị xã Nghi Sơn.

Tình trạng thiếu giáo viên dần được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số bệnh viện gặp khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, nhất là tuyến huyện và tại địa bàn miền núi; tình trạng hành nghề y dược tư nhân không phép còn diễn biến phức tạp...

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Đánh giá từ thực tiễn cũng như qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế được xác định đó là: Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thiên tai, dịch bệnh, môi trường... đã ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, đấu thầu vẫn còn phức tạp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Một số chủ đầu tư trách nhiệm chưa cao, thiếu chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công; năng lực của một số Ban Quản lý dự án chưa đảm bảo yêu cầu; một số nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn năng lực còn hạn chế, chưa thực hiện theo cam kết trong hồ sơ dự thầu, chủ trương đầu tư.

Đặc biệt, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ; năng lực, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa cao, còn có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà.

Việc bảo đảm an toàn lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức...

Tập trung thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trước những khó khăn, thử thách rất lớn, song kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2024 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt tốp đầu của cả nước. Điều này khẳng định sự nỗ lực lớn của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành; sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã được báo cáo chỉ rõ cũng như nhận định, phân tích của các đại biểu tại phiên họp. Đồng thời, cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong 3 tháng cuối năm 2024 như: Các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, có phản ứng kịp thời, phù hợp, hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh. Đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá, xác định rõ các nội dung, công việc còn lại của 3 tháng cuối năm 2024 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040; các chương trình, cơ chế, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Chủ động kiểm tra, nắm chắc tình hình biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu, vật tư đầu vào và hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, không để gián đoạn sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối đa công suất, gia tăng sản lượng để bù đắp thiếu hụt cho các sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, sớm đưa vào vận hành các dự án công nghiệp quy mô lớn trong những tháng cuối năm 2024, góp phần gia tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả Đề án 06. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý các ngành, địa phương phải chủ động, linh hoạt các giải pháp ứng phó kịp thời tình hình mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Liên quan đến nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương thực hiện nghiêm và hiệu quả 5 quyết tâm, 5 đảm bảo trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024; đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn lưu ý việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phải phù hợp với thực tiễn địa phương và sát với dự báo tình hình.

Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Công văn số 1504-CV/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đề xuất hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-20230 (các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh); Tờ trình về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 được Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 và vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tờ trình phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 (bao gồm vốn năm 2021 chuyển nguồn), năm 2023 và năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; việc miễn nhiệm, bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.

Phong Sắc