Thị trường máy tính thời dịch COVID-19: Nhộn nhịp cung cầu

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhu cầu mua sắm máy tính xách tay (laptop), máy tính bảng để phục vụ học online và làm việc tại nhà của học sinh, sinh viên, giáo viên,... ngày càng tăng. Đó cũng là lý do dẫn đến các mặt hàng này ngày càng trở nên khan hiếm, nhất là những dòng sản phẩm có giá bình dân.

Khách hàng tìm mua máy tính ở Siêu thị Điện máy HC (TP Thanh Hóa).

Chúng tôi có mặt tại Siêu thị Điện máy HC (TP Thanh Hóa), chứng kiến cảnh tấp nập của người mua, người xem, tham khảo giá các loại máy tính xách tay, máy tính bảng mới thực sự cảm nhận được nhu cầu mua sắm các thiết bị công nghệ thông tin, đặc biệt là máy tính của người dân tương đối lớn. Theo quan sát, đối tượng đến mua hàng hầu hết là phụ huynh học sinh, giáo viên... bởi thời điểm này do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên nhu cầu mua máy tính phục vụ cho việc dạy và học vẫn tăng khá mạnh. Đang tìm mua laptop cho con, chị Nguyễn Thị Duyên (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Vợ chồng tôi đều là lao động tự do, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, nhiều lần các con phải dừng đến trường và học online tại nhà. Nhưng do gia đình chưa mua được máy tính, nên các cháu phải học bằng điện thoại di động. Hiện nay, dù các cháu đã đến trường, nhưng nhận thấy dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên vợ chồng tôi cũng cố gắng mua máy vi tính cho con để thuận tiện hơn trong học tập. Tôi dự tính mua máy có giá bình dân khoảng 13 triệu trở xuống, nhưng hiện không còn sản phẩm giá đó, nên chắc phải tìm mua máy tính có giá cao hơn.

Đã chọn cho mình được máy tính phù hợp tại Siêu thị Điện máy HC, anh Trịnh Văn Hùng (huyện Hoằng Hóa) chia sẻ: Công việc của tôi chủ yếu sử dụng để gõ văn bản, không cần máy tính cấu hình cao nên tôi dự tính mua máy giá khoảng 14 triệu trở xuống. Tuy nhiên, qua khảo sát tại nhiều cửa hàng, hiện nay dòng máy tính từ 14 triệu trở xuống rất khan hiếm. Vì vậy, tôi phải chi vượt số tiền dự kiến ban đầu để mua máy tính với giá 19 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, được biết người tiêu dùng trong giai đoạn này hầu như không có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, bởi các dòng sản phẩm máy tính, nhất là các loại giá bình dân đều rất khan hiếm. Anh Đinh Hữu Thuận, Giám đốc Siêu thị Điện máy HC (TP Thanh Hóa), cho biết: Bước vào làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 với tính chất phức tạp gia tăng, laptop trở thành một trong những mặt hàng “hot” nhất trên thị trường, nhất là vào thời điểm từ tháng 8 đến tháng 9 (là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới). Khi đó, trung bình một tháng siêu thị bán ra khoảng 500 laptop, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi nguồn cung cho khách hàng cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50%. Đến thời điểm này, thị trường máy tính, máy tính bảng gần như đã bão hòa, nên hiện siêu thị có thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm của khách hàng. Song, các dòng sản phẩm của hãng Dell, Acer, HP, Lenovo... có giá bình dân từ 10 - 12 triệu đồng, được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất, thì vẫn đang trong tình trạng “khan hiếm”. Hiện giá cả các loại máy cũng có tăng lên, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến thiếu hụt về nguồn cung linh kiện, vật liệu chế tạo... đã tác động lớn đến quá trình sản xuất; chi phí đầu vào bị đội lên nên máy tính xuất xưởng vừa khan hiếm vừa tăng giá. Bên cạnh đó, việc vận chuyển các laptop chính hãng HP, Dell, Asus về chậm cũng dẫn đến tình trạng đẩy giá, “cháy” hàng. Hầu hết các cửa hàng đều phải đặt hàng trước đó từ 1 - 2 tháng đối với các lô hàng có lịch nhập để kịp có hàng đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tại nhiều cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn TP Thanh Hóa mặc dù các đơn vị đã có chuẩn bị từ sớm và cũng là đối tác lớn của nhiều thương hiệu laptop, nhưng hiện tại do sức mua tăng cao nên vẫn thiếu nguồn cung ở phân khúc giá dưới 14 triệu đồng. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Đình Tú, Giám đốc Công ty CPTM dịch vụ Phong Vũ, chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất công ty đã tăng cường các hình thức giao dịch, bán hàng online; các chương trình hỗ trợ như cài đặt, các chính sách trả góp, ưu đãi giảm giá, tặng kèm phụ kiện... Bên cạnh đó, công ty cũng đã nhập nhiều dòng máy thuộc nhiều thương hiệu khác nhau như: Del, Asus, HP, Acer... với mức giá từ 10 đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, đa số khách hàng mua laptop để phục vụ việc học trực tuyến và nghiên cứu tài liệu nên thường chọn máy mức giá từ 10 đến 15 triệu đồng, một số sinh viên chọn máy tính có cấu hình cao hơn với giá trên 20 triệu. Sức mua laptop thời gian qua tại công ty tăng khá cao. Nhưng do tình hình dịch bệnh, khâu vận chuyển khó khăn, hàng lưu thông chậm hơn bình thường nên nhiều mẫu mã ở phân khúc giá tầm trung hiện đang rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Đối với thị trường máy tính bảng, laptop cũ, cũng sôi động không kém. Thường khi tìm đến mặt hàng này, phụ huynh không yêu cầu cao về cấu hình mà quan tâm hơn đến chất lượng, kích cỡ màn hình... Qua trao đổi với một số chủ cửa hàng kinh doanh máy tính cũ trên địa bàn TP Thanh Hóa, được biết: những ngày qua số lượng phụ huynh, sinh viên... tìm mua máy tính cũ tăng khá cao. Đa phần họ tìm mua các loại máy tính bảng, laptop ở phân khúc giá rẻ, từ 6 triệu đồng trở xuống. Do vậy, các mặt hàng thuộc phân khúc này trở nên khan hiếm, nhiều cửa hàng kinh doanh laptop cũ đều “cháy hàng”. Thậm chí giá một số mặt hàng còn tăng nhẹ.

Theo khuyến cáo của các ngành chức năng, người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi mua các loại máy tính; cần phải lựa chọn các cửa hàng uy tín để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng; đồng thời tìm hiểu kỹ về dịch vụ, chế độ bảo hành sau bán hàng để quyền lợi của mình được đảm bảo.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt