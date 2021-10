Thanh Hóa ban hành kế hoạch triển khai Tổng đài 1022 hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tổng đài 1022 tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị, yêu cầu cần hỗ trợ của người dân, tổ chức liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Thông tin chung về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, nội dung các quyết định, quy định, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thông tin cụ thể về dịch tễ, cách ly trên địa bàn tỉnh. Thông tin, kiến thức tư vấn hỗ trợ về cấp cứu, sức khoẻ, chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm phòng liên quan đến COVID-19; kết nối hệ thống Bác sỹ đồng hành (nếu có). Thông tin liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách an sinh xã hội do tác động của dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành. Thông tin liên quan đến yêu cầu hỗ trợ nhân đạo, từ thiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thông tin liên quan đến vấn đề giao thông, vận tải, lưu thông hàng hoá, thương mại, an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phản ánh về giá trang thiết bị y tế, hàng hóa thiết yếu; lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thông tin về nghi người nhiễm COVID-19; người đi, đến từ vùng dịch; các đối tượng bắt buộc phải cách ly. Các vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền; tin tức, phản ánh xã hội, tin giả,... về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các nội dung khác theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại từng thời điểm.