Tăng cường các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 30-12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2915/STTTT-BCVT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp: Bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp; các cơ quan báo chí của tỉnh về việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn triển khai xây dựng, thực hiện tốt Phương án Đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn, an ninh chuyển phát, phục vụ tối đa nhu cầu của Nhân dân, sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, Chính quyền trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai hạ tầng đảm bảo thông tin liên lạc, xử lý, ứng cứu các sự cố thông tin liên lạc, các trường hợp mất an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở: Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết và các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt, gây hoang mang cho người tiêu dùng; thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết; thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức lễ hội, khuyến khích tổ chức theo mô hình trực tuyến; tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết trong trạng thái bình thường mới.

Các doanh nghiệp bưu chính: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hóa; bố trí đủ nhân lực hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 24/24 giờ để kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đề cao cảnh giác, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. Tổ chức đủ lực lượng, thiết bị, phương tiện thực hiện chuyển phát nhanh chóng, kịp thời thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, tiền lương, phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết. Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, khai thác mạng lưới bưu chính, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp: Triển khai tốt Phương án Đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Ưu tiên xử lý, đảm bảo liên lạc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; triển khai Phương án Kỹ thuật đảm bảo mạng lưới phục vụ tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán của Nhân dân trên địa bàn tỉnh; cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng tốt, phục vụ chuyển tải thông tin đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân trong dịp Tết Nguyên đán; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tại địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp luật…

Sở TT&TT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có tình huống đột xuất báo cáo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

Linh Hương