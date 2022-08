Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 1-9 đến hết 4-9-2022), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp viễn thông tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Cụ thể, rà soát và cho dừng hệ thống thông tin trong trường hợp chưa bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật (hệ thống chưa được phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ).

Tổ chức giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin. Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống thông tin.

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông báo sự cố; tất cả các trường hợp sự cố xảy ra cần phải báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền Thông (Cục An toàn thông tin) chậm nhất 5 ngày kể từ khi phát hiện sự cố để theo dõi, quản lý và điều phối.

Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, bố trí nguồn lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt; Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác giám sát an toàn thông tin mạng của các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3; cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị liên hệ với Cục An toàn thông tin thông qua các đường dây nóng của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BĐT