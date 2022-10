(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông LTC đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Nanosoft ra mắt thương hiệu LTCNanoSpa – Thương hiệu sở hữu các giải pháp All in One cho ngành Spa, Thẩm mỹ viện.

{title} Ra mắt thương hiệu LTCNanoSpa - Giải pháp All in One cho ngành Spa, thẩm mỹ viện. Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông LTC đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Nanosoft ra mắt thương hiệu LTCNanoSpa – Thương hiệu sở hữu các giải pháp All in One cho ngành Spa, Thẩm mỹ viện. Đại diện Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông và Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nanosoft ký kết hợp tác và ra mắt sản phẩm LTCNanoSpa. Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông ( LTC) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), với sứ mệnh đóng góp vào quá trình chuyển đổi số Quốc gia hướng tới việc đồng bộ phát triển kinh tế số mà giải pháp CNTT là công cụ. LTC quyết tâm hỗ trợ cho tất cả các tổ chức, các cá nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả năng suất kinh tế và hội nhập với thế giới. Không chỉ trong lĩnh vực Spa, thẩm mỹ viện mà ngay cả ngành nghề tương tự như Hair Salon, Tiệm Nail, Nhà hàng… LTC & Nanosoft quyết tâm mang lại những giải pháp công nghệ hiện đại, thực tiễn với tình hình kinh tế thời điểm hiện tại. Công ty Cổ Phần Công Nghệ Nanosoft với hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm CNTT, đặc biệt là các giải pháp quản lý y tế (bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm) và giải pháp quản lý Spa - Thẩm Mỹ Viện - Bệnh viện thẩm mỹ. Bên cạnh đó NanoSoft cũng đang đẩy mạnh các hoạt động làm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian tới. Bà Vương Thị Thanh Huyền – Tổng Giám Đốc LTC cho biết: “Trên thế giới, mô hình chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và các trung tâm nghiên cứu khoa học đã trở nên phổ biến và chứng minh được hiệu quả. Ở các quốc gia phát triển, rất nhiều những sáng chế, phát minh, thành tựu công nghệ mang đến sự khác biệt và giá trị lợi ích cho doanh nghiệp đều được xuất phát từ nghiên cứu của các trường đại học và trung tâm nghiên cứu khoa học. Với tầm nhìn trở thành Công ty công nghệ - chuyển đổi số hàng đầu trên nền tảng dữ liệu thông minh, công nghệ thông minh, chuyển đổi số đến toàn bộ các hoạt động phục vụ đời sống của người dân. Cả hai doanh nghiệp LTC và NanoSoft đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, cung ứng các giải pháp từ phần cứng đến phần mềm cho các cơ quan ban ngành, và các doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước.” Tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Như Thắng, Giám đốc Điều hành Nanosoft chia sẻ: “Với các sản phẩm ra mắt cho thương hiệu mới lần này LTC, Nanosoft tự tin sẽ nhanh chóng chiếm được sự tin yêu của các đối tác, khách hàng. Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm với giải pháp công nghệ hàng đầu hiện nay, đối tác và khách hàng của LTC,Nanosoft còn mang đến dịch vụ khách hàng chu đáo, với dịch vụ hỗ trợ thông qua các Service Point trên toàn quốc. Đặc biệt trong sản phẩm đầu tiên kết hợp giữa cả hai đơn vị, dựa trên giá trị cốt lõi sẵn có của Nanospa với hơn 10 năm phát triển bởi Nanosoft, cộng thêm giải pháp công nghệ và dịch vụ công nghệ từ phía LTC. Thương hiệu phần mềm quản lý hàng đầu cho ngành Spa - LTCNanoSpa sẽ là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các sản phẩm kết hợp giải pháp công nghệ, dịch vụ công nghệ của cả hai đơn vị.” LTCNanoSpa mang lại giải pháp tối ưu cho lĩnh vực kinh doanh Spa, thẩm mỹ viện. LTCNanoSpa sử dụng công nghệ điện toán đám mây hiện đại, khách hàng chỉ cần có Laptop, Tablet, Smartphone… có kết nối internet là đã có thể theo dõi, cập nhật các hoạt động của Spa ở bất cứ đâu, tất cả thông tin chi tiết về tình hình hoạt động tại Spa sẽ được hiện thị rõ ràng đầy đủ trên màn hình điện thoại của bạn. Hệ thống báo cáo thông minh cho phép phần mềm quản lý LTCNanoSpa đáp ứng được nhu cầu quản lý của mọi đối tượng khách hàng từ chi nhánh đơn lẻ đến hệ thống chuỗi Spa. Hệ thống lọc báo cáo thông minh với nhiều lựa chọn từ tổng thể cho đến chi tiết từng đầu công việc của nhân viên giúp người quản lý Spa có cái nhìn tổng quát về hoạt động của Spa Bên cạnh đó, Hệ Thống Chăm Sóc Khách Hàng tự động trong phận hệ Quản lý Marketing sẽ giúp cho Spa nổi bật trong mắt khách hàng bởi sự chuyên nghiệp và hiệu quả tối ưu. Hệ thống sẽ hỗ trợ đào tạo các chương trình quảng cáo, chăm sóc khách hàng định kì, tự động gửi email, SMS, nhắc lịch, thông báo liệu trình dịch vụ … Theo dõi và thông kê các chiến dịch Marketing một cách chủ động và chuyên nghiệp. Đặc biệt với hệ thống Service Point trên toàn quốc, dịch vụ hỗ trợ đa kênh sẽ giúp chăm sóc hiệu quả hệ thống của LTCNanoSpa đến tận từng người dùng với tổng đài và đội ngũ kĩ thuật thường trực 24/7 sẽ mang đến hiệu quả tối ưu cho các khách hàng. Các phân hệ chính trong LTCNanoSpa. Với 12 Phân hệ chính trong hệ thống phần mềm LTCNanoSpa sẽ giúp cho người quản lý của Spa đơn giản hóa công tác quản lý của mình, bên cạnh đó có thể dễ dàng đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến xuất nhập hàng hóa, doanh thu, chi phí trong cả ngắn và dài hạn đi kèm đó là quản lý được chi phí Marketing, đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing từ đó điều chỉnh kế hoạch công việc sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt với Gói dịch vụ nâng cấp miễn phí hàng năm cho tất cả các khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ, LTCNanoSpa là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ của mình để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng cũng như những thay đổi từ thực tiễn. Với mong muốn hướng đến một xã hội đồng bộ phát triển kinh tế số mà giải pháp công nghệ thông tin là công cụ đi đầu, LTC và Nanosoft cam kết mang đến những giải pháp tốt nhất, những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin đến với từng ngành nghề, từng doanh nghiệp và từng người dân trên cả nước. N.Q.H

N.Q.H