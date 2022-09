Lắp mạng FPT Thanh Hóa để có đường truyền ổn định

Bạn đang có nhu cầu lắp mạng FPT tại Thanh Hóa. Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn nhà mạng nào? Bạn nhận được nhiều lời khuyên nên chọn mạng FPT? Tuy nhiên, liệu lắp mạng FPT Thanh Hoá có thực sự tốt ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết này nhé.

Lặt đặt mạng FPT đường truyền ổn định.

Lắp mạng FPT Thanh Hóa có phải là lựa chọn tốt nhất?

Để đánh giá lắp đặt mạng FPT tại Thanh Hoá có phải là lựa chọn tốt nhất hay không cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố? Trong đó, quan trọng nhất là sự ổn định của đường truyền, tốc độ kết nối, chính sách hỗ trợ khách hàng, gói cước và giá thành. Cụ thể:

Về đường truyền

Trong số các nhà mạng trên thị trường, FPT luôn được đánh giá là tốt nhất về sự ổn định của đường truyền. Lý do là bởi FPT sử dụng đường truyền 100% là cáp quang cung cấp đến nhà khách hàng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Do đó, đường truyền mạng cung cấp ổn định giúp mang đến trải nghiệm mượt mà nhất cho người dùng. Hơn nữa, đường truyền cáp quang FPT có đặc tính không dẫn nhiệt, dẫn điện, không lo bị sét đánh nên an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Về tốc độ kết nối

Khi đường truyền hoạt động ổn định sẽ giúp tốc độ kết nối mạng nhanh. Do đó, xét về tiêu chí tốc độ kết nối, nhà mạng FPT cũng luôn đứng top đầu với các gói cước tốc độ cao cho hộ gia đình lên đến 100M,150M. Dù người dùng giải trí, lướt web, chơi game hay học online… nhà mạng FPT đều đáp ứng tốt các nhu cầu. Với sự đồng hành của mạng FPT, người dùng sẽ không phải lo về tình trạng nghẽn mạng gây gián đoạn đến các tác vụ đang thực hiện.

Về chính sách hỗ trợ khách hàng

FPT hỗ trợ khách hàng tận tình.

Để đánh giá lắp mạng FPT Thanh Hóa có thực sự tốt, yếu tố hỗ trợ khách hàng cũng cần được xem xét. Bởi trong quá trình sử dụng sẽ không tránh khỏi những lúc gặp trục trặc hay băn khoăn thắc mắc cần giải đáp. Nếu không liên hệ được nhà mạng sẽ kéo theo nhiều rắc rối. Với nhà mạng FPT, người dùng sẽ không phải lo ngại vấn đề này. Nhà mạng FPT có chính sách hỗ trợ khách hàng tận tình chu đáo 24/7. Mọi thắc mắc của khách hàng trong quá trình lắp đặt cũng như sử dụng đều được giải đáp kịp thời. Điều này mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Về giá thành các gói mạng

FPT không hướng đến những gói dịch vụ mạng giá rẻ nhưng chất lượng kém. Thay vào đó, nhà mạng FPT đề cao chất lượng dịch vụ. Do đó, FPT không phải là nhà mạng có giá rẻ nhất. Tuy nhiên, FPT luôn đảm bảo số tiền khách hàng bỏ ra xứng đáng với giá trị nhận về. Với đường truyền ổn định, kết nối nhanh, hỗ trợ tận tình cộng với giá thành cạnh tranh, lắp mạng FPT là lựa chọn đúng đắn của quý khách hàng.

FPT cung cấp các gói cước cáp quang dành cho hộ gia đình như sau:

- Gói Super 30 cung cấp 30Mbps với giá 175.000 đồng/tháng.

- Gói Super 80 cung cấp 80Mbps với giá 195.000 đồng/tháng.

- Gói Super 100 cung cấp 100Mbps với giá 210.000 đồng/tháng.

- Gói Super 150 cung cấp 150Mbps với giá 300.000 đồng/tháng.

FPT cung cấp nhiều các gói cước mạng cho người dùng lựa chọn. Các gói được phân bổ theo nhu cầu cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức… Thời gian các gói cước cũng đa dạng. Vì vậy, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn gói cước mạng phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng.

Lợi ích khi lắp mạng FPT Thanh Hóa

Khi lắp đặt mạng FPT Thanh Hóa, quý khách hàng không chỉ có đường truyền Internet ổn định mà còn được hưởng nhiều lợi ích khác.

Nhiều khuyến mãi thêm cho khách hàng

Nhiều khuyến mãi đi kèm hấp dẫn.

FPT không chỉ cung cấp các mạng mà còn nhiều dịch vụ khác như truyền hình cáp, FPT playbox, FPT camera… Khi lắp đặt mạng FPT, quý khách hàng sẽ được hưởng các khuyến mãi khi đăng ký thêm các dịch vụ.

Quy trình lắp đặt nhanh chóng

FPT là đơn vị chuyên nghiệp có quy trình làm việc khoa học. Thêm nữa, FPT đã có sẵn hệ thống cơ sở hạ tầng mạng phủ sóng trên toàn quốc trong đó bao gồm cả Thanh Hoá. Do đó, quá trình lắp đặt mạng vô cùng nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng.

Chính sách thanh toán linh hoạt

Chính sách thanh toán linh hoạt.

Không chỉ có lợi về mặt thời gian và khuyến mãi, khi lắp mạng FPT Thanh Hóa, quý khách hàng có lợi ích về chính sách thanh toán. FPT triển khai chính sách thanh toán linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Chính sách thanh toán có thể lựa chọn theo thời gian và phương thức. Về phương thức, khách hàng có thể dễ dàng thanh toán tiền mặt hay qua các ứng dụng chuyển tiền nhanh.

Quy trình lắp đặt mạng FPT Thanh Hóa

FPT xây dựng quy trình lắp đặt mạng khoa học và chuyên nghiệp. Quy trình gồm các bước:

Bước 1: Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt mạng hãy liên hệ tổng đài FPT để được hỗ trợ. Holine: 0989.906.286;

Bước 2: Nhân viên FPT tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và đến địa chỉ lắp đặt để khảo sát, tư vấn gói dịch vụ phù hợp và báo giá;

Bước 3: Ký kết hợp đồng lắp đặt mạng và thanh toán dịch vụ;

Bước 4: Nhân viên tiến hành lắp đặt mạng theo yêu cầu;

Bước 5: Kiểm tra kết nối mạng và hướng dẫn khách hàng sử dụng.

Với rất nhiều ưu điểm vượt trội, lắp mạng FPT Thanh Hoá là lựa chọn tốt dành cho quý khách hàng. Khi lựa chọn mạng FPT, quý khách hàng sẽ có trải nghiệm dùng mạng tốt nhất.

