Huyện Ngọc Lặc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ xã Cao Ngọc học tập nghị quyết tại phòng họp trực tuyến của địa phương.

Đến nay, 100% máy tính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đều kết nối Internet băng rộng và sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu kết nối tập trung của tỉnh. UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của huyện, các xã, thị trấn tăng cường sử dụng, khai thác phần mềm công vụ trong gửi, nhận các văn bản, tài liệu, trao đổi thông tin công vụ hằng ngày qua hệ thống và việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Lặc đã triển khai nhiều phần mềm ứng dụng vào quản lý, như: văn bản điện tử; kế toán; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quản lý đối tượng chính sách; giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; việc ứng dụng chữ ký số cũng đã được tăng cường tại các cơ quan, phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn; 100% văn bản đi và đến được xử lý trên môi trường mạng; số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết trước hạn, đúng hạn được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa... Bên cạnh đó, duy trì và vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện; thường xuyên đăng tải đầy đủ thông tin về pháp luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của Nhà nước. Qua đó, góp phần công khai hóa các thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhằm tăng cường công tác ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, huyện Ngọc Lặc đã triển khai lắp đặt các phòng họp trực tuyến từ huyện tới xã, thị trấn, góp phần tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị; tạo sự nhất quán, thống nhất về thông tin lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, giúp lãnh đạo các xã, thị trấn tiếp cận với phương pháp làm việc khoa học. Đồng chí Hà Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử, bảo đảm truyền tải thông tin thông suốt, an toàn, thuận tiện và kịp thời. Tiếp tục ứng dụng CNTT trong tất cả lĩnh vực quản lý của các cấp chính quyền, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, hình thành môi trường làm việc điện tử liên thông, rộng khắp, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng điểm của huyện. Phấn đấu 100% các cơ quan, xã, thị trấn ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, như: cổng thông tin điện tử, thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, quản lý thi đua - khen thưởng; quản lý hộ tịch... Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính cấp huyện, xã, thị trấn bảo đảm đủ điều kiện, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện với Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Việc ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thay đổi phong cách, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả. Cách thức tiếp cận, giao dịch giữa tổ chức, người dân, doanh nghiệp và chính quyền cũng đã được chuyển từ phương thức truyền thống sang các phương thức hiện đại.

Bài và ảnh: Hải Đăng