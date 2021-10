Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit: Trình điều khiển máy in thông minh

Hiện nay có rất nhiều người đang tìm hiểu về Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit có những đặc điểm nổi bật gì. Bên cạnh đó cũng có nhiều người muốn tìm hiểu cách tải và cài đặt phần mềm tiện ích này. Nếu bạn quan tâm thì xin mời hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Giải đáp thắc mắc về Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit là gì?

Hiện nay rất nhiều người quan tâm đến trình Driver Canon 151dw win 10 64bit là gì? Theo https://sharetips.vip/ , đây là trình điều khiển hỗ trợ kết nối giữa máy in Canon và máy tính và máy in Canon LBP 151dw. Khi các bạn muốn in văn bản từ thiết bị máy in LBP 151dw thì mọi người bắt buộc phải tải trình điều khiển này mới có thể thực hiện được thao tác in ấn.

Driver Canon 151dw win 10 64bit.

Hiện nay, mục đích được tạo ra của bản Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit được tạo ra để phục vụ cho đa dạng các dòng máy tính hơn. Và trình Driver này có thể chạy với máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 bản 64bit. Chính vì thế mà số lượng người sử dụng trình điều khiển này bỗng nhiên tăng mạnh trong 1 thời gian ngắn.

Với bản Driver này người dùng có thể chia sẻ dữ liệu cần in ấn với các thiết bị máy tính khác rất nhanh chóng và đem lại hiệu suất vận hành rất cao cho máy in. Bên cạnh đó trình điều khiển này còn giúp người dùng tiết kiệm mực và giấy in tối đa mà vẫn có thể tạo ra những bản in sắc nét, chất lượng cao. Điều này khiến người dùng giảm bớt thời gian thao tác mà vẫn tạo ra các bản in chất lượng cao.

Các tính năng của Driver Canon 151DW win 10 64bit

Hiện nay rất nhiều người biết đến trình Driver Canon 151dw win 10 bản 64bit và chức năng điều khiển máy in kết nối với máy tính để phục cho in ấn. Bên cạnh đó phần mềm này còn có nhiều công dụng cùng tính năng hữu ích khác hỗ trợ người dùng rất nhiều. Cụ thể như:

+ Trình điều khiển này giúp tiếp nhận và xử lý các lệnh từ máy tính để thông báo cho máy in để tạo ra các bản in theo yêu cầu của người sử dụng

+ Trình điều khiển này có hiển thị thông báo cho người dùng trong quá trình in ấn. Các bạn có vận dụng điều này và thao tác in văn bản dễ dàng hơn.

+ Phần mềm Driver Canon 151dw win 10 64bit có khả năng ngắt kết nối tự động khi đã hoàn thành xong thao tác in ấn.

Các bước cài đặt trình Driver Canon 151dw win 10 như thế nào?

Để thực hiện công việc cài đặt trình Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit không hề khó. Người dùng chỉ cần hình dung các thao tác thực hiện cài đặt này tương tự như các Driver khác. Và sau đây là các bước thực hiện:

+ Bước 1: Mọi người hãy truy cập vào đường link https://vn.canon/en/support/0100715001 để tải phần mềm về máy tính.

+ Bước 2: Anh em hãy chạy file Setup.exe trong thư mục UFRII/uk_eng/x64 để cài đặt.

+ Bước 3: Các bạn các click vào mục “Yes” khí có bảng thông báo hiện trên màn hình.

+ Bước 4: Bạn hãy chọn vào phần “chuẩn”, rồi chọn hộp kiểm tra. Sau đó anh em hãy click vào mục “Tiếp”

+ Bước 5: Khi máy in được cài đặt trình Driver sẽ xuất hiện màn hình có từ khóa chọn quá trình. Lúc này mọi người chỉ cần chọn nút “tiếp”

+ Bước 6: Người dùng kiểm tra các thông tin của máy in trước khi bấm vào bắt đầu.

+ Bước 7: Mọi người hãy thực hiện quá trình cài đặt cụ thể.

Bài viết này cung cấp những thông tin tổng hợp chi tiết về Driver Canon LBP 151dw win 10 64bit để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ đem lại nhiều điều hữu ích tới các bạn giúp hiểu rõ về Driver hơn.

LN