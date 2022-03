Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử ở Quảng Xương

Cải cách hành chính (CCHC) có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cũng như thu hút đầu tư của huyện Quảng Xương, vì vậy, những năm qua, UBND huyện Quảng Xương đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC). Cùng với đó, huyện đã tập trung xây dựng và triển khai chính quyền điện tử (CQĐT), bảo đảm phục vụ cho việc trao đổi thông tin trong hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, hệ thống một cửa điện tử, góp phần tích cực CCHC.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ công của UBND huyện Quảng Xương.

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành kế hoạch về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước huyện Quảng Xương giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện thành lập ban chỉ đạo xây dựng CQĐT, ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và thành lập tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo xây dựng CQĐT huyện.

Để đảm bảo ứng dụng CNTT vào CCHC, góp phần xây dựng CQĐT, huyện Quảng Xương quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức tại các cơ quan Nhà nước của huyện được trang bị máy tính; 100% các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn được đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng LAN và các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, thiết bị sao lưu dữ liệu. 100% máy tính của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn có mạng nội bộ (LAN), được kết nối Internet băng thông rộng cáp quang và kết nối mạng WAN của tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý văn bản trên hệ thống điều hành điện tử và sử dụng chứng thư số cho tổ chức và cá nhân tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã đạt được kết quả tốt. 100% các phòng, ban, các xã, thị trấn triển khai kết nối liên thông hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử, giao dịch điện tử trên môi trường mạng; các loại tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật theo quy định). 100% các TTHC được cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và trên 95% các TTHC được cung cấp các dịch vụ công và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh trên phần mềm một cửa điện tử và trang thông tin điện tử của huyện.

Bên cạnh đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của huyện được duy trì hoạt động, đến nay 100% các xã, thị trấn đã xây dựng phòng họp trực tuyến, kết nối 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, phòng, chống dịch bệnh, học tập nghị quyết, hội nghị tiếp xúc cử tri phục vụ công tác bầu cử, cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến khi cần thiết; triển khai phòng họp không giấy tờ tại cơ quan UBND huyện... Trang thông tin điện tử của huyện được nâng cấp, đăng tải kịp thời những tin tức, sự kiện, tiềm năng, thế mạnh và cơ chế, chính sách ưu tiên đối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, cung cấp đầy đủ các thông tin dịch vụ hành chính công theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, góp phần công khai, minh bạch các hoạt động hành chính của cơ quan Nhà nước. Hiện nay, 100% hệ thống thông tin dùng chung, hệ thống mạng LAN, máy chủ, máy trạm của UBND huyện, UBND cấp xã và mạng chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước được trang bị giải pháp an toàn, bảo mật nhằm bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng; trang thông tin điện tử của huyện và website của các xã, thị trấn được giám sát sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24h, phục vụ tốt công tác ứng dụng CNTT cũng như an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện tốt công tác CCHC, huyện Quảng Xương luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử. Huyện tăng cường chỉ đạo tổ công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng, có phương án đầu tư các thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của các đơn vị trên địa bàn huyện. Hiện nay, UBND huyện Quảng Xương đang xây dựng Đề án “Chuyển đổi số huyện Quảng Xương, giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030”.

Việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT, TTHC trong nhiều lĩnh vực ở Quảng Xương đã được đơn giản hóa, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; kết quả giải quyết hồ sơ được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt trên 95%. Đẩy mạnh CCHC, tăng cường ứng dụng CNTT đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, góp phần tăng niềm tin của Nhân dân vào sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền huyện Quảng Xương.

Bài và ảnh: Công Quang