Khoa học - Công nghệ

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Thanh Kỳ nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Thanh Kỳ nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(Baothanhhoa.vn) - Về thôn Thanh Tân, xã Thanh Kỳ, rảo bước trên những tuyến đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường là những hàng hoa Tường Vi, Mẫu Đơn, Chiều Tím đang khoe sắc, cảm nhận vùng quê đang có sự đổi thay. Theo bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng thôn Thanh Tân, sau sáp nhập các thôn Hợp Nhất, Đồng Lấm và Tân Mỹ, thôn Thanh Tân được hình thành. Mặc dù các thôn trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn NTM, song giai đoạn 2026-2030, các tiêu chí được nâng lên ở mức cao hơn. Vì vậy, thôn đang tập trung thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường.
Thanh Kỳ nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường
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(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khoảng đêm 9, rạng sáng 10/9, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Từ sáng sớm 10 đến hết ngày 11/9, Thanh Hóa có mưa rào và dông, khu vực phía Nam, Tây Nam cục bộ có nơi...
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng...
Xử lý thủ tục hành chính về đất đai: Chấm dứt tình trạng “trả hồ sơ nhiều lần

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Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 10108/BNNMT-QLĐĐ, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.
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Nhân rộng mô hình kiosk thông minh

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình...
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Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Một lần quét mã QR khi đi chợ, một khoản phí được thanh toán bằng điện thoại hay tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản... Những thay đổi nhỏ đang cho thấy chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống người dân. Từ những giao dịch...
Chiến dịch 100 ngày hoàn thành số hóa hồ sơ, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu công chứng

Chiến dịch 100 ngày hoàn thành số hóa hồ sơ, chuyển đổi và cập nhật dữ liệu công chứng

Chuyển đổi số
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò bảo đảm an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của...

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