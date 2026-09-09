Tối 9/9 Thanh Hóa đón không khí lạnh đầu mùa Môi trường 17:19 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khoảng đêm 9, rạng sáng 10/9, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Từ sáng sớm 10 đến hết ngày 11/9, Thanh Hóa có mưa rào và dông, khu vực phía Nam, Tây Nam cục bộ có nơi...

Khả năng không khí lạnh ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc vào đêm 9/9 Môi trường 16:28 08/09/2026 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng...

Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động Chuyển đổi số 09:33 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa thành 87 nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ những khó khăn về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công và nguồn lực, từng bước...

Quảng Phú triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” Xây dựng Đảng 09:30 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần “chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” một cách thiết thực nhất. Với ý nghĩa đó, phường Quảng Phú đã triển khai mô hình...

Xử lý thủ tục hành chính về đất đai: Chấm dứt tình trạng “trả hồ sơ nhiều lần" Môi trường 09:01 08/09/2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 10108/BNNMT-QLĐĐ, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Google tích hợp tính năng giọng nói Gemini Live vào loạt ứng dụng văn phòng Khoa học - Công nghệ 08:55 08/09/2026 Tập đoàn công nghệ Google vừa chính thức triển khai tính năng "Live" cho các ứng dụng Gmail, Docs và Keep sau giai đoạn thử nghiệm beta. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng trải nghiệm tương tác bằng giọng nói thông qua trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini Live.

Nhân rộng mô hình kiosk thông minh Chuyển đổi số 08:45 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo bước đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cuối tháng 3/2026, Thanh Hóa là tỉnh thứ 2 trong cả nước ra mắt mô hình kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử. Sau 5 tháng vận hành thí điểm, mô hình...

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ tiêu biểu trong lao động và sản xuất Chuyển đổi số 08:40 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn “Bình dân học vụ số” với chủ đề “Công nghệ số và ứng dụng số” cho 150 cán bộ, hội viên xuất sắc và tiêu biểu trong lao động và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Đưa tiện ích thanh toán số đến gần người dân Kinh tế 07:15 08/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Một lần quét mã QR khi đi chợ, một khoản phí được thanh toán bằng điện thoại hay tiền trợ cấp được chuyển thẳng vào tài khoản... Những thay đổi nhỏ đang cho thấy chuyển đổi số ngày càng hiện diện rõ hơn trong đời sống người dân. Từ những giao dịch...

Phản biện dự thảo nghị quyết về phát triển logistics Khoa học - Công nghệ 16:55 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học phản biện dự thảo Nghị quyết về tập trung phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là dự thảo nghị quyết).

Phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” Môi trường 14:52 07/09/2026 (Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc “Tăng cường quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh”, p hường Đông Sơn vừa phát động phong trào “Đông Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ...