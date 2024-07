Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hoá lần thứ III - năm 2024: Sức hút của sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn

Chiều 6/7, tại Nhà thi đấu TDTT huyện Thiệu Hóa, Báo Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, UBND huyện Thiệu Hóa và Công ty CP Phát triển Việt Hùng đã phối hợp khai mạc Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024.

Sự kiện thường niên được các bạn nhỏ yêu bóng đá mong đợi mỗi mùa hè

Trong vòng 3 năm trở lại đây, các bạn nhỏ lứa tuổi U8 và U10 lại hăng say tập luyện cùng trái bóng tròn để chuẩn bị cho giải đấu hấp dẫn nhất mùa hè của tỉnh Thanh Hóa - Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa.

Giải đấu năm nay ghi nhận số lượng đội đăng ký tham gia tăng mạnh, với 30 đội U10 và 17 đội U8.

Mong muốn khơi dậy niềm đam mê với bộ môn bóng đá, chắp cánh ước mơ, tìm ra những nhân tố tiềm năng cho bóng đá tỉnh nhà, giải chính thức khởi tranh từ ngày 6/7 tại huyện Thiệu Hóa. Tinh thần “đá đẹp, cổ vũ đẹp” vẫn được Ban Tổ chức giải chú trọng, hứa hẹn mang đến một sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp và ngày càng lan tỏa.

Nhà báo Nguyễn Việt Ba, Tổng Biên tập Báo Thanh Hoá phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Lê Xuân Tùng, Trưởng phòng Marketing, Công ty Xi măng Long Sơn phát biểu tại buổi lễ, thể hiện mong muốn đồng hành cùng giải đấu.

Ngay lần đầu tổ chức vào năm 2022, giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa đã nhận những phản hồi đầy tích cực về một sân chơi đầy ý nghĩa và nhân văn. Nhà báo Nguyễn Việt Ba, Tổng biên tập Báo Thanh Hóa cho biết: "Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Thanh Hóa đã mang lại một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là nơi nuôi dưỡng ước mơ, ươm mầm tài năng cho bóng đá tỉnh nhà. Đây thực sự là ngày hội bóng đá của các cháu thiến niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Ban Tổ chức tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện Công ty Xi măng Long Sơn - Nhà tài trợ Kim cương của giải.

Chung tay vì phong trào thể dục, thể thao của tỉnh Thanh Hóa, năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp giải Bóng đá Nhi đồng cúp Báo Thanh Hóa được sự quan tâm và đồng hành của Công ty Xi măng Long Sơn - nhà tài trợ kim cương cho giải.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, thông qua việc tài trợ cho giải đấu này, Công ty Xi măng Long Sơn mong muốn đồng hành cùng Báo Thanh Hóa và các đơn vị mang đến món quà tuyệt vời nhất dành tặng các cháu thiếu niên, nhi đồng và người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa vào mỗi dịp hè”, ông Lê Xuân Tùng, Trưởng phòng Marketing, Công ty Xi măng Long Sơn phát biểu trong buổi khai mạc chiều 6/7.

Giải đấu năm nay thu hút đông đảo khán giả đến sân theo dõi cổ vũ ở cả sân trong nhà và ngoài trời.

Các trận đấu năm nay hấp dẫn, sôi nổi ngay từ vòng bảng, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III năm 2024 bế mạc vào chiều 13/7/2024 sau khi 2 trận chung kết lứa tuổi U8 và U10 diễn ra.

Ekip sản xuất livestream của Báo Thanh Hoá làm việc với cường độ cao trong suốt quá trình diễn ra giải.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hoá được truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu thuộc lứa tuổi U8 trên nền tảng số của Báo Thanh Hoá gồm: website baothanhhoa.vn, Fanpage Báo Thanh Hoá và kênh YouTube Báo Thanh Hoá. Đặc biệt hơn, năm nay, Báo Thanh Hoá còn truyền hình trực tiếp một số trận đấu thuộc lứa tuổi U10 diễn ra tại sân vận động huyện Thiệu Hoá.

Sức hút của sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp, nhân văn

Sức hấp dẫn của Giải Bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa năm nay không chỉ dừng lại ở số lượng đội bóng, mà thể hiện ở việc các đội tham gia trải rộng ở hầu hết các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do đó, khâu chuẩn bị và tổ chức càng cần sự chuyên nghiệp và chặt chẽ hơn để đảm bảo chất lượng thi đấu cho các cầu thủ nhí.

Công tác trọng tài được Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng.

Công tác kiểm tra nhân sự trước và trong mỗi trận đấu luôn được các trọng tài đảm bảo thực hiện.

Đội ngũ trọng tài cho Giải bóng đá Nhi đồng luôn là yếu tố được Ban Tổ chức hết sức lưu ý, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thanh Hoá chọn lựa kỹ càng, theo tinh thần “làm việc công tâm, điều hành chính xác”.

Công tác an ninh, an toàn ở Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa năm nay cũng rất được quan tâm. Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, y tế, hậu cần, Báo Thanh Hóa cùng các đơn vị tổ chức giải tuân thủ các quy định tổ chức giải theo tiêu chuẩn quốc tế ở mọi trận đấu. Bóng đá chuyên nghiệp hay bóng đá phong trào đều như vậy, phải đáp ứng những quy chuẩn chung.

Về vấn đề y tế, tại các sân đấu, sẽ bố trí lực lượng cứu thương do chính Ban Tổ chức mời đến làm nhiệm vụ trước, trong và sau khi các trận đấu kết thúc, nhờ vậy, các đội bóng khi tham gia giải đấu, sẽ được đảm bảo công tác hậu cần, chuyên môn, y tế tốt hơn.

Khơi dậy niềm đam mê, chắp cánh ước mơ bóng đá lứa tuổi nhi đồng

Trong các năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, là cái nôi đào tạo và tuyển chọn ra các thế hệ cầu thủ kế tiếp của tỉnh nhà. Có những người đã bước lên sân chơi lớn, có những người bước vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Đó chính là tấm gương sáng, thắp lên ngọn lửa đam mê với trái bóng tròn cho các cầu thủ nhí.

Các cầu thủ nhí thi đấu cống hiến, thể hiện đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn.

Tất cả các đội bóng đều mang theo quyết tâm lớn khi đến với Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần này. Anh Bùi Thế Tài, Trưởng đoàn huyện Thạch Thành - đương kim vô địch lứa tuổi U8 chia sẻ: “Đội Thạch Thành năm nay mang theo quyết tâm rất lớn khi đến với Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III. Đây là giải đấu lớn, quy tụ nhiều cầu thủ nhí tài năng từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, do đó cần phải cố gắng hết sức và quyết tâm cao để giữ vững vị thế của mình”.

HLV Bùi Thế Tài - đội đương kim vô địch U8 Thạch Thành tiếp tục đặt mục tiêu cao ở giải năm nay.

HLV Nguyễn Văn Thanh (U8 Thanh Thái Thiệu Hoá) ăn mừng cảm xúc cùng học trò sau bàn gỡ 4-4 ở những giây cuối cùng, trận đấu gặp đối thủ mạnh U8 Nông Cống.

Tuy nhiên, với các đội lần đầu tham dự thì tinh thần “đá đẹp, cổ vũ đẹp” vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. “Đối với một giải bóng Nhi đồng thì quan trọng nhất vẫn là sự vô tư, mình phải giữ được cho các em tinh thần đó. Đội U8 lần đầu tham gia giải nên không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng đội U8 Thanh Thái vượt qua vòng bảng", HLV Nguyễn Văn Thanh, Trưởng đoàn bóng đá Thanh Thái Thiệu Hoá chia sẻ.

Thành công của Giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa hai năm vừa qua là thành tích đáng tự hào về phong trào thể dục - thể thao tại địa phương, trở thành một sân chơi có thương hiệu và được đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh biết đến.

