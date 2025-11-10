[E - Magazine] Từ bóng tối bạo lực đến ánh sáng yêu thương - Kỳ 2: Trao yêu thương, xóa bạo lực học đường

Hai đứa đã có người yêu chưa? - Thưa thầy chưa ạ! - Thế trong lớp đã có bạn nào thích nhau chưa? - Dạ chắc có rồi thầy ạ, nhưng các bạn còn đang giấu... (cười khúc khích) - Trong giờ học hay giờ chơi, các em có gì khúc mắc với nhau không? Chắc cũng nhiều đấy nhỉ? - Dạ, cũng có thầy ạ, nhưng toàn những việc nhỏ... - Nếu có thì chia sẻ với thầy nhé, rồi thầy trò mình cùng nhau giải quyết...

Thoải mái, thân mật, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Đó là không khí của một buổi tư vấn tâm lý học đường tại Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn những câu châm ngôn ý nghĩa, những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, thầy giáo thay đổi vai trò, không còn là người đứng trên bục giảng, mà trở thành người bạn tâm tình của học sinh. Dù có lúc bẽn lẽn khi “bị” chạm đến những vấn đề tế nhị, nhưng hai cô cậu học trò vẫn sẵn lòng chia sẻ cùng thầy...

Thầy giáo Vũ Đình Hùng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Đặng Thai Mai vui vẻ cho biết: “Trường đã thành lập Ban tâm lý học đường mấy năm nay. Khi bước vào phòng tư vấn, hầu hết các em đều rất thoải mái. Có nhiều chuyện, các em cảm thấy khó chia sẻ với cha mẹ, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ với thầy cô. Chúng tôi luôn cố gắng tạo cho các em sự gần gũi, cảm giác an toàn, để mỗi khi gặp khúc mắc, các em sẵn sàng tìm đến thầy cô, chứ không loay hoay tự tìm cách giải quyết một mình...”

Những năm qua, hàng trăm phòng tư vấn tâm lý học đường đã được mở ra tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là tại các trường THPT. Mỗi phòng tâm lý là một thế giới thu nhỏ, nơi các em học sinh có thể trao gửi tâm tư, tình cảm và cả những bức xúc của tuổi dậy thì... Từ những căn phòng như thế, nhiều lời khuyên hữu ích của thầy cô đã được đưa ra, nhiều mâu thuẫn học trò được hóa giải, góp phần ngăn chặn sự bùng phát của các hành vi bạo lực học đường.

Phát biểu tại nghị trường Quốc hội khi được chất vấn về vấn nạn bạo lực học đường, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng: “Nếu một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, tôi có thể nói được, đó là ngày người lớn không đánh nhau nữa. Và khi ấy, trẻ con sẽ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi... Dạy đạo đức, nhân cách quyết định thái độ hành vi ứng xử của học sinh thì một phần hết sức quan trọng nằm chính ở gia đình và sự gương mẫu của người lớn". Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: “Chúng ta nói về bạo lực, thì chúng ta đang nói về sự bất lực của cái thiện. Nhưng cái thiện, tình yêu, lòng nhân từ phụ thuộc rất nhiều vào gia đình và xã hội”.

Bạo lực học đường là một vấn nạn đặc biệt phức tạp, nghiêm trọng, với những diễn biến hết sức khó lường... Để giải quyết vấn nạn này, phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, với sự tổng hòa của nhiều giải pháp, và hoàn toàn không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trong số các giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường, việc gieo mầm yêu thương, lan tỏa tinh thần hướng thiện có lẽ là giải pháp căn cơ, bền vững nhất. Bởi, khi được sống trong một môi trường đầy đủ tình yêu thương, thấm đẫm sự cảm thông và sẻ chia, thì xu hướng bạo lực trong học sinh ít nhiều sẽ được thuyên giảm.

Khi mới vào Trại giam Thanh Phong, Hữu (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) từng cảm thấy tự ti, mặc cảm. Mỗi tối, khi nhắm mắt, phạm nhân trẻ luôn thấy lại bi kịch của ngày mình gây ra thương tích cho người bạn. Nhưng trải qua hơn 2 năm cải tạo, Hữu luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia và những lời động viên của các quản giáo. Tình cảm chân thành ấy giúp Hữu dần quên đi mặc cảm, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng, sửa chữa lỗi lầm, làm một người có ích.

“Chuyện cũ thì em không quên được, phải nhớ để làm bài học cho mình. Nhưng em sẽ cố gắng sống tích cực để tạ lỗi với người bạn đã bị em gây thương tích, tạ lỗi với bố mẹ và để bản thân em có cuộc sống tốt hơn” - Hữu ngậm ngùi chia sẻ.

Bên cạnh “giải pháp yêu thương”, việc nghiêm khắc ngăn chặn mầm mống bạo lực học đường ngay từ trứng nước cũng là cách giữ gìn sự bình yên cho những mái trường. Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của học sinh khi đến trường, thu giữ hàng ngàn hung khí, vật liệu sắc nhọn; qua đó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, đồng thời ngăn chặn tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học.

“Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn học sinh kĩ năng trong giao tiếp với nhau, và với xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với công an huyện Nông Cống trước đây, công an xã Trung Chính hiện nay, tổ chức kiểm tra, giám sát việc học sinh mang hung khí tới trường, đảm bảo không để xảy ra tình trạng học sinh mang theo hung khí vào trường học”. Ông Đặng Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.

Những năm qua, ngành giáo dục và đạo tạo tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong phòng chống bạo lực học đường. Trường THCS Thọ Sơn, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa là nơi từng xảy ra vụ án bạo lực học đường cách đây vài năm, khiến một học sinh mang thương tích, và một học sinh bị khởi tố hình sự. Kể từ sau sự việc, nhà trường tăng cường tổ chức các hoạt động dưới cờ thiết thực, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của bạo lực học đường, và để các em có kĩ năng xử lý tình huống mỗi khi đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn.

“Xin chào các bạn! Đây là chương trình phát thanh măng non của Liên đội Trường THCS Quảng Đông. Trong chương trình hôm nay, Khánh Ly xin gửi tới các bạn nội dung về phòng chống bạo lực học đường”.... Tiếng loa phát thanh vang lên trong trẻo, truyền đến từng lớp học của Trường THCS Quảng Đông, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ tại Trường THCS Quảng Đông, mà trên khắp tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm chương trình phát thanh măng non vẫn đều đặn phát đi hàng tuần, mang theo thông điệp ý nghĩa, truyền tải cho học sinh những kiến thức, kĩ năng bổ ích trong phòng, chống bạo lực học đường.

Các nhà trường cũng thường xuyên lồng ghép nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các tiết học, tạo sự gần gũi, tin cậy để học sinh có thể thoải mái chia sẻ những vấn đề gặp phải, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình...; để từ đó, những khúc mắc tuổi học trò được giải quyết, và bóng ma bạo lực học đường dần bị đẩy lùi.

Nỗi đau của bạo lực học đường, dù ám ảnh, nhưng sẽ qua đi... Trong tình yêu thương và sự bao dung, bình yên sẽ quay trở lại bên những mái trường...

Sau những tổn thương tinh thần và thể chất dai dẳng. Sau một năm học phải bảo lưu kết quả, giờ đây, Gia An (tên nhân vật đã được thay đổi - PV) đã trở lại trường, tiếp tục theo học chương trình lớp 11. Tình yêu thương của gia đình, của các thầy cô giáo và bạn bè đã giúp em vững vàng hơn trong hành trình phía trước. Vụ việc bạo lực học đường mà Gia An là nạn nhân chưa hoàn toàn khép lại, nhưng em chia sẻ, bản thân đã tha thứ lỗi lầm cho những người bạn tấn công mình.

Trong khuôn viên Trường THPT Đặng Thai Mai, lớp học của Lê (nạn nhân đã qua đời) cách lớp học của Phạm (phạm nhân gây ra cái chết của Lê) một khoảng sân nhỏ. Trong khoảng sân ấy, có một cây xà cừ đã bị cắt cụt hết cành lá. Nhưng trên lớp vỏ mốc meo và khẳng khiu, vài lộc mầm đã trổ, tươi non, ấm áp, lặng lẽ vươn mình trong mưa lạnh đầu đông....

An Thư - Nam Phương - Đăng Tuyển - Minh Tâm - Khánh Linh

Đồ họa: Mai Huyền