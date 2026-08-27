[E-Magazine] Tạo “điểm chạm” niềm tin - Chung tầm nhìn phát triển!

Chính quyền nỗ lực kiến tạo “đường băng” cho doanh nghiệp “cất cánh”; đồng thời cam kết “ Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”! Đây cũng chính là thông điệp mạnh mẽ tỉnh Thanh Hóa gửi tới cộng đồng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026.

Trên bức tranh tăng trưởng kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa, khu vực doanh nghiệp là một “gam màu” đặc biệt, bởi khả năng tác động của nó lên sắc thái chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, phía sau con số khá ấn tượng - khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động - có một thực tế cần được nhìn nhận thẳng thắn: Tỷ lệ doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng chiếm tới 98,1%. Tỷ lệ này không chỉ phản ánh quy mô vừa và nhỏ của doanh nghiệp; mà còn phần nào cho thấy những mặt hạn chế “cố hữu”, đặc biệt là năng lực tích lũy vốn, quản trị, đổi mới công nghệ, năng suất lao động, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị...

Bởi vậy kỳ vọng đặt vào Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026, không chỉ là cuộc gặp gỡ để “giải đáp kiến nghị”, mà phải thực sự trở thành diễn đàn của tinh thần thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm, tin cậy và đồng hành giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Nói cách khác, Hội nghị không dừng lại ở việc “tiếp thu” hay “ghi nhận”, mà phải chuyển từ đối thoại sang hành động, từ cam kết sang kết quả. Và thực tế diễn ra, có lẽ đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng từ cả hai phía.

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đặt câu hỏi sát thực tiễn, mà còn ra không ít “đề bài khó” liên quan đến nhiều vấn đề hóc búa. Đồng thời, sẵn sàng trao đổi, thậm chí là phản biện thẳng thắn những vấn đề được cho là chưa giải đáp thỏa đáng. Ở chiều ngược lại, việc người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp trả lời, không né tránh những vấn đề khó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý cho thấy tinh thần cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành của chính quyền.

Đó cũng là tinh thần chỉ đạo được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: “Trả lời trực tiếp và đúng trọng tâm những băn khoăn, thắc mắc của doanh nghiệp; không né tránh, đùn đẩy, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý. Đồng thời, mỗi kiến nghị phải đi đến một kết quả cụ thể theo đúng tinh thần “6 rõ – 1 xuyên suốt” và bám sát quan điểm chỉ đạo chung của tỉnh là “Đã giao việc phải rõ người; đã nhận việc phải rõ thời hạn; đã cam kết phải có kết quả”.

Thực tế, có những doanh nghiệp giàu tiềm lực và khát vọng, song rào cản khiến họ không thể “bung” hết năng lực lại nằm ở một điều tưởng chừng khá... khó nói: Niềm tin. Niềm tin ở đây không phải một khái niệm trừu tượng, mà được lượng hóa thành những yếu tố rất cụ thể. Đó là có thể là niềm tin vào tính ổn định, minh bạch và khả năng dự đoán của môi trường kinh doanh; tính thống nhất và bền vững của cơ chế, chính sách; hay những vấn đề pháp lý của đất đai, tài nguyên; tính rủi ro trong bảo vệ tài sản của doanh nghiệp và khả năng giải quyết tranh chấp phát sinh trong sản xuất, kinh doanh; cách các cơ quản quản lý Nhà nước áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Do đó, muốn cải thiện “chỉ số niềm tin” của doanh nghiệp, thì việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, hay tạo sự đột phá thực sự trong phương thức quản trị nền kinh tế, đã và đang trở thành đòi hỏi có tính tất yếu, cấp thiết. Tinh thần ấy được đồng chí Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh: “Thanh Hóa xác định doanh nghiệp phát triển thì kinh tế phát triển. Chính quyền tỉnh không cạnh tranh bằng ưu đãi, mà bằng chất lượng phục vụ, với phương châm “Nhanh hơn trong giải quyết công việc - Rõ hơn trong hướng dẫn, trả lời - Giữ lời trong thực hiện cam kết”!

Đối thoại vốn là một phương thức cổ xưa, nhưng cũng là trong những phương thức hữu hiệu nhất, có thể tạo được sự kết nối và thấu hiểu, giúp con người dung hòa sự khác biệt để tìm được tiếng nói chung. Dĩ nhiên, ta không quá tự tin hay quá kỳ vọng rằng, chỉ thông qua một cuộc đối thoại có thể tháo gỡ được mọi rào cản, mọi bất đồng. Bởi thực tế, sự thống nhất về mặt chủ trương muốn đi đến kết quả sau cùng, thì cần được cụ thể hóa thành những chính sách và hành động cụ thể.

Do vậy, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tạo nên “điểm chạm” niềm tin – một nhân tố hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay: Tỉnh Thanh Hóa tin vào năng lực, khát vọng và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp; và ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp tin vào tầm nhìn phát triển, năng lực kiến tạo, quyết tâm đồng hành của tỉnh Thanh Hóa. Đó là niềm tin có khả năng đặt nền móng và mở ra một tiền đề mới cho sự hình thành “hệ sinh thái phát triển” mạnh mẽ: Chính quyền kiến tạo bằng thể chế và môi trường đầu tư hấp dẫn để tạo “đường băng”; doanh nghiệp nỗ lực tích lũy sức mạnh nội lực để “cất cánh”!

Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, đã tạo ra sự chuyển biến rất quan trọng về mặt tư duy và nhận thức khi khẳng định: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Trên tinh thần đó, một vấn đề có tính cốt lõi và xuyên suốt từ Nghị quyết cần được thấm nhuần, đó là thay vì đặt câu hỏi “Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp bao nhiêu”, thì cần nhấn mạnh quan điểm: Nhà nước sẽ kiến tạo không gian phát triển bằng cơ chế, chính sách phù hợp và tháo gỡ điểm nghẽn đang cản trở bước tiến của doanh nghiệp. Từ đó, góp phần nâng “đôi cánh” cho doanh nghiệp bứt phá bằng năng lực nội tại và khả năng cạnh tranh. Thậm chí, sự định hướng cùng với những cơ chế, chính sách đồng hành đủ mạnh, đủ sức dẫn dắt sẽ là nền tảng tạo nên những doanh nghiệp mạnh – những cánh đại bàng đủ sức lướt gió để dẫn dắt tăng trưởng.

Soi chiếu theo tinh thần ấy, ý nghĩa của Hội nghị đối thoại không nằm ở số lượng câu hỏi được trả lời và cũng không hoàn toàn nằm ở những cam kết được nhấn mạnh. Bởi suy cho cùng, giá trị của mọi cam kết phải được lượng hóa hay được đo đếm bằng những vướng mắc, tồn tại được giải quyết trong thực tế. Với doanh nghiệp, bất kỳ điểm nghẽn nào cũng phát sinh chi phí, đặc biệt là 6 nhóm vấn đề được đặt ra tại Hội nghị đối thoại. Cho nên, tháo gỡ điểm nghẽn của 6 nhóm vấn đề không chỉ làm giảm chi phí cho doanh nghiệp và còn cho cả nền kinh tế.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Thanh Hóa đang hướng tới tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 11% trở lên; đồng thời chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Để hiện thực hóa mục tiêu lớn đó, một trong những yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh. Nói cách khác, không chỉ tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp “sống”, mà phải tạo điều kiện để doanh nghiệp “lớn”. Và hơn hết, điều doanh nghiệp cần không chỉ là một chính quyền lắng nghe, mà càng cần hơn một chính quyền hành động!

Nếu ví sự vận hành của cộng đồng doanh nghiệp xứ Thanh như một cỗ xe phức tạp, thì vai trò của chính quyền như người định hướng tầm nhìn và truyền năng lượng cho cỗ xe ấy vận hành một cách hoàn hảo. Do vậy, Hội nghị đối thoại không chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, mà xét trên bình diện rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn, đây có thể ví như một “phép thử” đối với tinh thần, quyết tâm và năng lực kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, cũng là một bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào thực tiễn địa phương.

Khép lại cuộc đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng một lần nữa khẳng định quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa: “Giải quyết đến cùng từng kiến nghị của doanh nghiệp, không để kiến nghị rơi vào khoảng trống trách nhiệm”. Đồng thời, truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: “Nghĩ cùng doanh nghiệp - Làm cùng doanh nghiệp - Thành công cùng doanh nghiệp”!

Lẽ đương nhiên, mọi cam kết luôn cần có các công cụ hay thiết chế để đo lường kết quả. Đồng thời, một cuộc đối thoại thành công không thể đòi hỏi trách nhiệm từ một phía. Bởi, nếu chính quyền quyết tâm tháo bỏ rào cản, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định và có khả năng dự báo; thì đến lượt mình, doanh nghiệp cũng phải tự đổi mới để “lớn” cả về năng lực quản trị, năng suất, nhân lực, công nghệ, thương hiệu và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị.

Và suy cho cùng, đối thoại sẽ luôn là điểm khởi đầu cho những hành động mới. Để trên “đường băng” đã và đang được chính quyền kiến tạo, mỗi doanh nghiệp sẽ tìm được cơ hội để “cất cánh”. Và rồi, chính sự lớn mạnh của doanh nghiệp sẽ là động lực mới để Thanh Hóa vượt lên những “ngọn sóng thời cuộc”, tăng tốc, bứt phá trên đường đua tăng trưởng và sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ ở phía Bắc của Tổ quốc!

Nội dung: Lê Dung

Ảnh: Nhóm PV

Đồ họa: Mai Huyền