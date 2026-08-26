[E-Magazine] Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Thanh Hóa hiện có khoảng 23.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 80% tổng thu ngân sách nhà nước và khoảng 60% GRDP của tỉnh. Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà được xác định là chủ thể của nền kinh tế, lực lượng trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, huy động và lan tỏa các nguồn lực xã hội.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, khu vực doanh nghiệp dân doanh đã đóng góp 4,44 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh; khu vực FDI đóng góp 3,16 điểm phần trăm và doanh nghiệp nhà nước đóng góp 1,08 điểm phần trăm. Với quan điểm “lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ”, Chính phủ và tỉnh Thanh Hóa không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp mạnh, năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh cao là nền tảng quan trọng để tỉnh Thanh Hóa biến tiềm năng thành nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 16/8/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2.905 doanh nghiệp thành lập mới, so với cùng kỳ tăng 9,3% về số lượng và tăng 6,9% về số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp thành lập mới của tỉnh đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ; số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 3.546 doanh nghiệp.

Cùng với con số trên là nhiều dự án được triển khai, nhiều sản phẩm được tạo ra, nhiều lao động có việc làm và quan trọng là thêm nguồn lực cho phát triển. Tám tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó:

- Tăng trưởng kinh tế đạt 7,21%.

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,08%. Có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ.



- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 177.235 tỷ đồng, tăng 17,2%. Giá trị xuất khẩu đạt 5,221 tỉ USD, tăng 11%.

- Doanh thu du lịch đạt 38.625 tỷ đồng.





- Doanh thu vận tải đạt hơn 18.737 tỷ đồng, tăng 18,5%.

- Huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước đạt 242,6 nghìn tỷ đồng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển), tăng 11,3% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ ước đạt 272,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5%. Nguồn vốn tín dụng tiếp tục tăng góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng trên địa bàn.

Cùng với việc tạo việc làm cho 38.000 lao động, trong 8 tháng qua, khu vực doanh nghiệp đóng góp gần 34.203 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 77,1% tổng thu ngân sách nhà nước của cả tỉnh (44.358 tỷ đồng). Trong đó: Thu xuất nhập khẩu là 17.625 tỷ đồng, thu nội địa là 16.578 tỷ đồng.

Đóng góp lớn cho ngân sách, tạo việc làm cho nhiều lao động, các doanh nghiệp còn dành nguồn lực quan trọng cho các hoạt động, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống thiên tai, an sinh xã hội.

Từ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến những doanh nghiệp quy mô lớn; từ doanh nghiệp trong nước đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành một phần quan trọng của năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của tỉnh.

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, doanh nghiệp không chỉ cần vốn, thị trường hay hạ tầng mà còn cần một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi và có khả năng dự báo. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính đang được tỉnh Thanh Hoá xác định là một trong những khâu quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng. Tinh thần được đặt ra là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm.

Với những dự án, hồ sơ còn vướng mắc, tỉnh định hướng xử lý theo nguyên tắc “6 rõ” và “1 xuyên suốt” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải có một chủ thể chịu trách nhiệm chính, theo đuổi công việc từ đầu đến cuối, chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện.

Đặc biệt, UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nhằm thiết lập cơ chế thống nhất, minh bạch, dựa trên dữ liệu để đánh giá, phân hạng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; làm cơ sở nhận diện mức độ tuân thủ, đóng góp và hiệu quả hoạt động, phục vụ quản lý nhà nước theo hướng quản lý rủi ro. Qua đó, giảm thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với doanh nghiệp tuân thủ tốt, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Cùng với đó, Quyết định về về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “làn xanh” trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành cũng sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan; qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy thu hút và triển khai nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở dữ liệu đất đai đã được làm giàu, làm sạch, tỉnh đã tái cấu trúc quy trình 22 nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; thời gian tuân thủ giảm từ bình quân 16,05 giờ xuống 7,04 giờ/hồ sơ (giảm 56,1%); chi phí tuân thủ giảm từ 194,6 tỷ đồng xuống 80,4 tỷ đồng, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp 114,2 tỷ đồng mỗi năm (giảm 58,7%), vượt mục tiêu cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2026 theo Nghị quyết số 66 ngày 26/3/2025 của Chính phủ. Số phí, lệ phí người dân, doanh nghiệp đang nộp đối với 22 nhóm thủ tục này là 122,8 tỷ đồng/năm.

Đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ dừng ở cơ chế, chính sách. Đó còn là sự lắng nghe và phản hồi từ thực tiễn. Không chỉ làm việc, đối thoại trực tiếp với đại diện doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh còn trực tiếp đến nơi sản xuất, khu vực triển khai các dự án để trao đổi, lắng nghe tiếp thu ý kiến và đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Qua đó để doanh nghiệp có thêm niềm tin khi đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển lâu dài tại Thanh Hóa.

Riêng trong tháng 8, tỉnh Thanh Hóa đã tháo gỡ thêm 49 dự án tồn đọng, khơi thông gần 235 ha đất và 7.340 tỷ đồng vốn đầu tư, nâng lũy kế lên 219 dự án, 888,7 ha đất và 21.841 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng tăng thêm 231 ha, nâng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 44,10% lên 65,53%, vượt mốc 60% được giao; hoàn thiện hồ sơ 21 dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh và trình Trung ương xem xét, tháo gỡ, sẽ khơi thông thêm 664 ha đất và gần 27.160 tỷ đồng vốn đầu tư.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở 3 nhóm ngành: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 32,79%; xây dựng chiếm 18,28%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 14,06%. Các ngành có hàm lượng công nghệ, tri thức và dịch vụ chuyên môn cao còn chiếm tỷ trọng thấp, như thông tin và truyền thông 0,91%; khoa học, công nghệ và các dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác 5,9%; giáo dục và đào tạo 2,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 2,09%.

Điều đáng nói là, 98,1% doanh nghiệp đang hoạt động có vốn điều lệ dưới 100 tỷ đồng. Quy mô nhỏ khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, nhân lực và khả năng đầu tư dài hạn. Một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế về năng lực quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Khả năng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi xanh và đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng hiện đại cũng chưa đồng đều.

Đây là những điểm nghẽn mang tính nội tại mà doanh nghiệp cần chủ động tháo gỡ. Trong đó, muốn lớn mạnh, doanh nghiệp phải mạnh dạn đổi mới công nghệ, chuyên nghiệp hóa quản trị, minh bạch tài chính, nâng chất lượng sản phẩm, tăng cường chuyển đổi số và chủ động tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Ngoài những khó khăn nội tại, doanh nghiệp Thanh Hóa đang phải đối mặt với những khó khăn khách quan như: Thị trường và đơn hàng chưa ổn định. Một số ngành còn phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, máy móc nhập khẩu. Thiếu sự liên kết giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI. Khả năng tiếp cận vốn của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế do thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ pháp lý, phương án kinh doanh và năng lực chứng minh dòng tiền.

Trải qua nhiều khó khăn, doanh nghiệp cũng thẳng thắn chỉ rõ nhhững điểm nghẽn mà họ gặp phải trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh:

- Việc xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất còn vướng mắc, mất nhiều thời gian, chi phí.

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn khó khăn.

- Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch chưa đáp ứng tiến độ.

- Một số quy hoạch chưa đồng bộ với hiện trạng và nhu cầu thực tế.

- Xử lý quỹ đất sau thu hồi còn vướng mắc.

Điều này dẫn đến nhiều dự án đã được chấp thuận nhưng chưa thể triển khai, làm chậm tiến độ và kéo dài thời gian đưa vốn vào sản xuất, kinh doanh.

- Một dự án phải thực hiện nhiều thủ tục qua nhiều cơ quan.

- Hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần.

- Thời gian xử lý thực tế còn kéo dài.

- Phối hợp giữa các cơ quan trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy có lúc chưa đồng bộ.

- Một số dự án đầu tư của doanh nghiệp còn vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Việc thiếu tính liên thông và chưa chặt chẽ trong quá trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính làm kéo dài thời gian triển khai dự án, tăng chi phí và ảnh hưởng cơ hội đầu tư của doanh nghiệp

- Nguồn đất san lấp, cát, đá còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

- Nguồn cung vật liệu chưa thực sự ổn định; công bố giá vật liệu chưa sát với giá thị trường.

- Thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác còn vướng.

- Các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, khoáng sản còn mất nhiều thời gian.

Ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí các công trình, dự án.

- Chậm giải phóng, bàn giao mặt bằng.

- Vướng nguồn vật liệu.

- Xử lý khối lượng phát sinh còn kéo dài.

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán một số công trình còn chậm.

Điều này khiến doanh nghiệp phải duy trì máy móc, nhân lực trong thời gian chờ đợi, phát sinh chi phí và tồn đọng vốn.

- Một số khu, cụm công nghiệp còn hạn chế về hạ tầng kỹ thuật.

- Kết nối giao thông và hạ tầng chưa đồng bộ.

- Quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư hạ tầng còn nhiều vướng mắc. Điều này làm hạn chế khả năng tiếp cận mặt bằng, mở rộng sản xuất và thu hút các dự án đầu tư mới.

- Doanh nghiệp còn gặp khó trong xác định và thực hiện nghĩa vụ thuế; áp dụng các chính sách miễn, giảm, hoàn thuế; xác định nghĩa vụ tài chính về đất, tiền thuê đất, tiền chậm nộp và các khoản truy thu.

- Một số quy định, chính sách thay đổi hoặc cách xác định nghĩa vụ tài chính còn phức tạp, khiến doanh nghiệp khó chủ động dự báo chi phí và cân đối kế hoạch tài chính.

- Doanh nghiệp khó tiếp cận thông tin quy hoạch, quỹ đất, định hướng phát triển các khu, điểm du lịch; thủ tục đầu tư liên ngành; hạ tầng tại một số khu vực chưa đồng bộ.

- Cơ chế, thủ tục và điều kiện huy động khu vực tư nhân tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ y tế còn nhiều vướng mắc.

- Mối liên kết doanh nghiệp – nhà trường – thị trường lao động còn chưa chặt chẽ; việc đặt hàng đào tạo, thực hành, thực tập và tuyển dụng chưa hình thành thành chuỗi thường xuyên.

Mục tiêu tăng trưởng cao không chỉ là tốc độ mà điều quan trọng là chất lượng phát triển, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, cần khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực đang bị phân tán, ách tắc hoặc chưa được sử dụng hiệu quả; chuyển từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô sang tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tổ chức sản xuất hiện đại. Trong tiến trình đó, doanh nghiệp phải được xác định là lực lượng trung tâm của tăng trưởng: Các doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò dẫn dắt; doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động nâng cao năng lực nội tại và chủ động nâng chuẩn để tham gia chuỗi cung ứng; các ngân hàng, tổ chức tín dụng cần tiếp tục đồng hành trên cơ sở minh bạch và hiệu quả. Và các sở, ngành phải thực sự chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo”.

Khi điểm nghẽn được khơi thông, nguồn lực được phân bổ hiệu quả, doanh nghiệp thực sự trở thành lực lượng tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh; không gian tăng trưởng mới của tỉnh sẽ được mở rộng, đưa Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung và Ảnh: Minh Tuyết

Đồ họa: Mai Huyền