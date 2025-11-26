[E - Magazine] Kết quả thực hiện Chương trình phát triển Du lịch giai đoạn 2021-2025

Trên dải đất xứ Thanh, nơi con người hòa quyện cùng thiên nhiên, một kỳ tích đang được viết nên từ du lịch. Giai đoạn 2021-2025, du lịch Thanh Hóa đã vươn mình ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, hạ tầng hiện đại, sản phẩm đa dạng và thương hiệu ngày càng được khẳng định. Từ những bãi biển rực rỡ, di tích lịch sử lâu đời, bản làng mang đậm trầm tích văn hóa đến các công trình tầm vóc quốc gia, du lịch Thanh Hóa hôm nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế chiến lược, bên cạnh công nghiệp chế biến – chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ logistics. Với tầm nhìn đó, Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 được lựa chọn là một trong 6 chương trình trọng tâm. Nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành, tạo cú hích mạnh mẽ, đưa du lịch Thanh Hóa tăng trưởng nhanh, ấn tượng. Toàn tỉnh ước đón 58,5 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,2%/năm (đạt 91,8% kế hoạch); tổng thu du lịch ước trên 129.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 34,5%/năm (đạt 90,4% kế hoạch).

Trong giai đoạn này, du lịch Thanh Hóa đạt bước phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng. Dấu ấn đậm nét nhất là việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm: trên 30 sản phẩm du lịch được phát triển, trong đó có nhiều sản phẩm cao cấp, quy mô, đẳng cấp quốc tế. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã xác định ba loại hình sản phẩm đặc trưng: du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa – lịch sử. Việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo đúng lộ trình đã mang lại kết quả rõ rệt.

Du lịch biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Các điểm đến như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa không chỉ nâng tầm về chất lượng dịch vụ, hạ tầng, mà còn về trải nghiệm. Những sự kiện lớn như Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn, Carnival đường phố, Lala Town – Flamigo Ibiza Hải Tiến, Vlasta Sầm Sơn, Công viên nước Sun World Sầm Sơn... đã tạo sức hút mạnh mẽ, biến du lịch biển Thanh Hóa thành điểm đến sôi động mỗi dịp hè.

Du lịch sinh thái cộng đồng, đặc biệt là tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Bản Mạ, Thác Mây đã hình thành hệ sinh thái du lịch trải nghiệm bền vững, gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Thái, Mường. Những mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cho người dân bản địa mà còn tạo nên trải nghiệm độc đáo cho du khách, từ trekking rừng, khám phá bản làng bằng xe bò, đến trải nghiệm nấu ăn cùng cộng đồng. Sản phẩm du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên đã trở thành lựa chọn ưa thích của du khách quốc tế.

Du lịch văn hóa - lịch sử, tâm linh từng bước được bảo tồn, phát huy giá trị, hướng đến chiều sâu. Các khu di tích quốc gia đặc biệt như: Lam Kinh, Đền Bà Triệu và di sản thế giới Thành Nhà Hồ được đầu tư tôn tạo, gắn với hoạt động du lịch lễ hội và giáo dục truyền thống.

Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp Thanh Hóa mở rộng thị trường, kéo dài thời gian lưu trú mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Từ chỗ chỉ nổi tiếng với du lịch biển, Thanh Hóa đã hình thành hệ sinh thái đa dạng, bản sắc rõ ràng, hướng tới “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa.”

Trong 5 năm qua, du lịch Thanh Hóa ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự chuyển mình toàn diện về hạ tầng, trở thành đòn bẩy thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược và nâng tầm ngành du lịch tỉnh. Tỉnh đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện các dự án hạ tầng trọng điểm và các tuyến giao thông quan trọng, nhằm nâng cao khả năng kết nối giữa các khu du lịch. Tuyến đường ven biển dài hơn 100 km kết nối các vùng du lịch trọng điểm từ Sầm Sơn – Hải Tiến – Hải Hòa, mở ra không gian phát triển du lịch liên hoàn. Cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa trong phát triển du lịch. Sân bay Thọ Xuân đang được nghiên cứu nâng cấp thành sân bay quốc tế, mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và khu vực, góp phần thúc đẩy lượng khách và sự phát triển du lịch toàn tỉnh.

Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút 77 dự án đầu tư kinh doanh du lịch với tổng vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn lớn, có tiềm lực và kinh nghiệm như Sun Group, Vin Group, Flamingo, ORG, TNG... đã và đang đầu tư các dự án quy mô lớn, có tính biểu tượng và khả năng dẫn dắt thị trường. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu một bước đột phá trong thu hút đầu tư du lịch và văn hóa, khi nhiều sản phẩm và gói dịch vụ mới, hấp dẫn, chất lượng cao được đưa vào khai thác và phục vụ khách du lịch. Đây được xem là cú hích quan trọng, tạo sự bứt phá cho du lịch Thanh Hóa.

Một số dự án tiêu biểu gồm: Quảng trường biển và Công viên nước Sầm Sơn; Tổ hợp nghỉ dưỡng và thành phố biển Flamingo Hải Tiến; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 5 sao Lamori tại Thọ Xuân. Nhờ những dự án này, Thanh Hóa không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách mà còn là lựa chọn chiến lược tin cậy cho các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực du lịch.

Không chỉ tập trung vào đầu tư hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm, 5 năm qua, Thanh Hóa đã triển khai mạnh mẽ chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch theo hướng trọng tâm, bài bản và chuyên nghiệp, từng bước đưa thương hiệu du lịch tỉnh lan tỏa trên phạm vi quốc gia và quốc tế. Tỉnh đổi mới tư duy xúc tiến du lịch, từ quảng bá đơn lẻ sang xây dựng hình ảnh thương hiệu thống nhất, với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa – điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt” làm trọng tâm truyền thông. Đồng thời, Thanh Hóa chủ động hợp tác, liên kết xúc tiến với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế, nhằm mở rộng thị trường và tăng cường dòng khách theo các tour liên vùng, xuyên tỉnh.

Trên bình diện quốc gia và quốc tế, Thanh Hóa đã bước đầu tham gia các hội chợ du lịch lớn và thiết lập kết nối với các tổ chức xúc tiến du lịch tại những thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Việc đón tiếp các đoàn famtrip và presstrip quốc tế đến khảo sát, trải nghiệm thực tế tại các điểm đến trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Thanh Hóa trên thị trường quốc tế. Những nỗ lực quảng bá và xúc tiến du lịch không chỉ giúp tăng trưởng lượng khách mà còn quan trọng hơn, nâng tầm hình ảnh du lịch Thanh Hóa, khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn hàng đầu.

Với quan điểm “Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi nâng cao chất lượng dịch vụ, hình thành hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp”, Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển du lịch bốn mùa, chất lượng cao. Đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 62.000 lao động trong lĩnh vực du lịch, tăng đáng kể so với các giai đoạn trước. Trong thời gian qua, tỉnh đã tổ chức gần 150 lớp đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ, đặc biệt chú trọng lực lượng lao động tại các địa bàn trọng điểm như Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông... Đồng thời, Thanh Hóa chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo chuyên ngành, trường cao đẳng – đại học và khuyến khích doanh nghiệp du lịch đầu tư đào tạo tại chỗ, nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đòi hỏi ngày càng lớn của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài những đột phá về hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực và xúc tiến thị trường, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của kinh tế du lịch cũng được triển khai đồng bộ và sâu rộng. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và địa phương, các hoạt động truyền thông, giáo dục nhận thức được tổ chức thường xuyên, đa dạng và sát thực tiễn. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các lực lượng tham gia hoạt động du lịch đã chuyển biến rõ nét. Từ chỗ xem du lịch là lĩnh vực phụ trợ, người dân và chính quyền địa phương đã nhìn nhận đúng đắn du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có khả năng tạo sinh kế, cải thiện thu nhập và thúc đẩy phát triển bền vững. Văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ và cảnh quan môi trường tại các điểm đến đã được cải thiện; các hành vi thiếu văn minh dần được loại bỏ. Hoạt động du lịch ngày càng diễn ra trong không khí thân thiện và chuyên nghiệp hơn, thể hiện sự thay đổi rõ rệt cả về nhận thức lẫn hành động của cộng đồng.

Trong giai đoạn 2021– 2025, chương trình phát triển du lịch của Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, ngành du lịch phải đối mặt với đại dịch Covid-19 kéo dài hơn 2 năm, khiến hoạt động du lịch gần như đóng băng, các chỉ tiêu về lượt khách và doanh thu không đạt, cùng với tình trạng thiếu hụt lao động do nhiều người bỏ nghề hoặc chuyển nghề, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Ngay sau đại dịch, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành du lịch, cùng với nỗ lực bứt phá của người dân và doanh nghiệp, chương trình phát triển du lịch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hoạt động du lịch được kiểm soát, môi trường du lịch trở nên văn minh, an toàn, đồng thời thương hiệu và vị thế du lịch Thanh Hóa được nâng cao. Toàn tỉnh đã đón khoảng 58,5 triệu lượt khách, đạt 91,8% kế hoạch; tổng thu du lịch ước đạt trên 129 nghìn tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch. Các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu hằng năm luôn nằm trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thanh Hóa tập trung nâng tầm chất lượng với hơn 1.320 cơ sở lưu trú từ 1 đến 5 sao, đạt 100% kế hoạch; tạo việc làm cho 62.300 lao động trong lĩnh vực du lịch; đồng thời thu hút 77 dự án đầu tư kinh doanh du lịch với tổng vốn đăng ký gần 155.000 tỷ đồng. Hành trình phát triển ấy không chỉ là câu chuyện về những con số tăng trưởng, mà còn phản ánh tư duy phát triển mới: hiện đại, bền vững và giàu bản sắc.

Tận dụng lợi thế về vị trí địa lý cùng các điểm tham quan, danh thắng tự nhiên, Thanh Hóa tiếp tục tập trung phát triển ba loại hình du lịch mũi nhọn: du lịch biển gắn với khám phá đảo, du lịch sinh thái – cộng đồng và du lịch tìm hiểu văn hóa, lịch sử. Mục tiêu là phát triển du lịch bốn mùa, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu đón 21,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,6 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 94.200 tỷ đồng, riêng thu từ khách quốc tế đạt 900 triệu USD. Ngành du lịch sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, trong đó 94% được đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn bài bản.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát triển hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ du lịch chất lượng cao, hiện đại, tiện nghi và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch quy mô lớn, mới lạ, hấp dẫn sẽ được xúc tiến vào các khu, điểm du lịch trọng điểm. Thanh Hóa cũng rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch các khu, điểm du lịch phù hợp với Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam 2021 – 2030, tầm nhìn 2045, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

Năm năm qua, du lịch Thanh Hóa đã trải qua một hành trình đầy nỗ lực và đổi thay. Từ những vùng biển xanh quyến rũ, những dãy núi hùng vĩ, đến các di sản văn hóa ngàn năm, tất cả đã được đánh thức, khơi dậy và tỏa sáng trong quá trình hội nhập và phát triển. Những con số ấn tượng, những công trình hiện đại và sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của ngành du lịch, mà còn minh chứng cho quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn tỉnh.

Những kết quả đạt được cho thấy du lịch Thanh Hóa ngày càng hiện đại, phát triển bền vững, khẳng định vị thế là một ngành kinh tế quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Từ nền tảng ấy, du lịch Thanh Hóa đã sẵn sàng cho một hành trình mới – hành trình vươn tới tầm cao, để mỗi điểm đến trở thành niềm tự hào, mỗi bước đi là dấu ấn, hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước – một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc và tràn đầy sức sống giai đoạn 2025 – 2030./.

Ảnh: NDS

Đồ họa: Mai Huyền