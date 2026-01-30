[E-Magazine]: Hiên ngang như núi, mặn mà như biển

Hãy học cách vững vàng như núi, bao dung như biển, giấu hang động vào trong lòng, giấu nỗi buồn vào đáy của đại dương. Nắng sẽ tới, và bão giông cũng đến. Chẳng cần né tránh, mà cứ thẳng mặt đối đầu.

Tôi thích biển mùa đông, thích màn mây trắng xám sà xuống mặt biển. Thi thoảng, mặt trời lọt qua khe mây, phóng luồng ánh sáng rực rỡ như ánh đèn pha rọi xuống mặt biển. Sóng như nhẹ nhàng hơn, gió như mềm mại hơn trên mặt biển mùa đông. Hơi lạnh làm biển như co lại, giấu bớt đi sự mênh mông của chính bản thân mình.

Tôi lại thấy mình bám víu được vào khoảng không gian bao la lồng lộng ấy. Biển bao dung tất cả, biển chở che cho suy nghĩ đi hoang, chìm dưới lòng sâu. Đường chân trời ở phía xa tít tắp, nếu căng mắt nhìn kỹ, ta có cảm giác nhìn thấy dáng vóc hơi cong thoải ra hai bên để chứng minh “trái đất hình tròn”.

Khi đặt lòng mình trước biển mênh mông, mới thấy cô đơn chỉ là bông hoa san hô nhỏ xíu nằm dưới đáy đại dương. Biển rộng thế nên biển ôm ấp núi. Núi đá bao năm vẫn bền bỉ bên biển đêm ngày. Con sóng vỗ, dòng nước bào mòn vách núi, chỉ một dấu mòn nhỏ nhoi, phải cần đến cả trăm năm.

Có người từng cùng tôi thích biển mùa đông. Thích đi chân trần trên cát lạnh, chạy tung tăng như bay trên đầu con sóng đợi trăng. Trăng mùa đông trên biển sáng lạnh, thứ ánh sáng chiếu vào vách núi trông thâm u và có nét liêu trai. Ánh trăng dát bạc vào vách đá xanh xám, đá thành kim loại, lóng lánh giữa tiếng sóng vỗ bờ.

Mùa đông lạnh, nhưng ra biển thì gió ấm. Hơi ấm từ đại dương tích nhiệt ban ngày giờ đến lúc thở ra. Tiếng thở của biển đêm thì thầm xua đi lạnh giá, tiếng thở như lời tâm sự từ thẳm sâu.

Lòng biển còn giữ nhiều thứ lắm. Bao con tàu, bao phận người. Chỉ có núi đứng đó với biển, làm chứng nhân âm thầm không nói. Cây mọc trên núi soi mình xuống biển cũng chỉ một thời rồi tàn lụi. Chỉ còn núi đứng mãi cho biển không thấy mình cô đơn. Năm qua đi, tháng qua đi, thời gian là thử thách, là chiêm nghiệm, giúp núi đá thêm nhiều trải nghiệm. Càng như thế, núi càng thêm tĩnh lặng, âm thầm. Để bóng núi cứ in xuống mặt nước, đẹp như một bức tranh.

Đi giữa biển, giữa trời, đi giữa núi non trong vịnh biển, nghĩ về đời người chợt thấy bình yên. Trên cao mây phủ, dưới mặt nước hiền hòa, trùng trùng lớp lớp vây quanh là núi đá. Thấy mình nhỏ nhoi, nhưng thấy mình đang tồn tại, mình đang được thư giãn với chính mình, với tâm thế nhẹ nhõm, không gợn lo nghĩ, lăn tăn.

Gió biển thổi lồng lộng qua mặt - những gương mặt lướt qua nhau, nụ cười lướt qua nhau, vết nụ cười còn đọng lại trong đáy mắt. Người ta rộng rãi, khoáng đạt hơn khi người ra với biển, nhìn thấy núi. Tính sở hữu, lòng tham bị gió nước cuốn đi. Nhìn nhau, thấy yêu thương nhau hơn, niềm vui tràn đầy hơn. Và có gì đẹp bằng núi nằm bên biển, từ ngày xưa đã thành câu “sơn thủy hữu tình”.

Đời người dài lắm mà cũng thật ngắn ngủi. Ngày vui dài chẳng tày gang. Nếu so tuổi, con người chỉ là vết chấm, là hạt cát bên bờ đá so với núi, với biển. Hãy học cách vững vàng như núi, bao dung như biển, giấu hang động vào trong lòng, giấu nỗi buồn vào đáy của đại dương. Cứ hiên ngang như núi, mặn mà như biển, mà bình yên tự tại giữa đời. Nắng sẽ tới, mưa sẽ đến và bão giông cũng đến. Chẳng cần né tránh, trốn đi mà cứ thẳng mặt đối đầu.

Nội dung: Phạm Minh Tuấn

Ảnh: Internet

Đồ họa: Mai Huyền