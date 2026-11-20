[E-Magazine] Đi học nào, Nhím ơi...

Sáng nay, ở Hóa Quỳ, quê hương của Nhím, trời bỗng nhiên trở rét... Gió thổi rào rào, thỉnh thoảng lại lắc rắc mưa. Đã 6 giờ, mà ngoài sân vẫn còn sâm sẩm tối. Như mọi ngày, Nhím cùng bà dậy sớm.

Cái lạnh mùa đông làm Nhím hơi co ro. Đã thế, hôm nay Nhím còn bị sâu răng, một bên má hơi sưng, nên có chút nhõng nhẽo với bà. Ở ngoài giếng nước, Nhím khóc và dỗi, không muốn cho bà lau mặt. Nhưng chỉ cần bà nhắc “Nhím đánh răng và mặc quần áo, để một lúc nữa cô giáo đến đón đi học nhé”, là Nhím nín khóc ngay, ngoan ngoãn làm theo lời bà.

Hôm nay, trời lạnh nên bà mặc cho Nhím nhiều lớp quần áo. Bên trong chiếc áo ấm, bà không quên mặc thêm chiếc váy truyền thống cho cháu gái. Gia đình Nhím là người dân tộc Thổ, nên thỉnh thoảng, bà vẫn cho Nhím được diện váy truyền thống đến lớp, để Nhím không quên nguồn cội của mình.

Nhím năm nay mới 3 tuổi, còn nhỏ lắm, nhưng đã đi học mầm non được 2 năm. Tên của em là Lê Ngọc Linh Đan, nhưng ở nhà và ở lớp, mọi người vẫn chỉ quen gọi em bằng biệt danh Nhím đáng yêu. Bà nội Lê Thị Yên năm nay đã 75 tuổi, là người gần gũi và chăm sóc Nhím mỗi ngày. Bà bảo, lúc mới sinh ra, Nhím rất yếu, phải nằm trong lồng ấp, nhìn không khác gì chú nhím con bé bỏng. Cũng vì thế, cả nhà ít khi gọi Linh Đan, mà gọi là Nhím.

Nhím ở với bà, vì bố đi làm xa...

Nhím ở với bà, vì em không còn mẹ...

Từ lúc mới hơn một tháng tuổi, Nhím đã là đứa trẻ mồ côi...

“Khổ lắm, thương lắm. Lúc mới cưới về nhà này, mẹ cháu đã hay ốm đau dặt dẹo, phải đi bệnh viện suốt. Tôi cứ bảo, người ta đi bệnh viện một hai ngày là về, còn con mình thì đi cả tháng chưa được về. Lúc con dâu có cháu Nhím, tôi mừng lắm.

Bố cháu cưới vợ muộn, gần 40 tuổi mới có con. Vậy mà sinh cháu được có vài chục ngày, con dâu đã bỏ mẹ con, bà cháu tôi đi. Nhìn cháu đỏ lon lon, tôi thương con, thương cháu thắt ruột thắt gan, không biết làm sao để nuôi cháu nên người. Ấy vậy mà trời thương, hết sữa rồi đến cháo, đến cơm, giờ cháu cũng được thế này rồi đây”, bà nội nhắc đến chuyện cũ, mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng, bà đưa tay lau vài giọt nước mắt trên đôi má nhăn nheo. Nhím thì đã mặc xong váy áo, tha thẩn bên bà, chờ cô giáo đến đón. Bà nội đun nồi nước trong bếp, Nhím ngồi cạnh bà, bi bô hát “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm...”. Bà hỏi: “Nhím của bà có thích đi học không”?. Nhím vui vẻ gật đầu. Bà lại hỏi: “Ở lớp cô có yêu Nhím không”? Nhím trả lời rành rọt: “Có ạ”. Tiếng bà cười nựng Nhím, tiếng thanh củi nổ lép bép trong bếp lửa hồng khiến buổi sáng mùa đông trở nên ấm áp.

“Đi học nào, Nhím ơi...”

Tiếng cô Lệ gọi vọng lên ngoài ngõ. Bà nội bỏ lại bếp củi, một tay dắt Nhím, tay kia lỉnh kỉnh mũ bảo hiểm và cặp. Mọi hôm, trời ấm áp, nhiều khi Nhím tự ra ngõ đứng ngóng cô. Hôm nay trời lạnh, Nhím không ra ngõ chờ, nên cô đi qua gọi.

Thấy cô, Nhím vui quá, vừa vẫy tay, vừa cười ríu rít. Cô bế Nhím lên xe, cài mũ bảo hiểm, đặt Nhím ngồi thật chắc, rồi hai cô trò chào bà nội để đến trường.

Cô Lê Thị Lệ, giáo viên điểm lẻ Liên Hiệp, Trường Mầm non Hóa Quỳ là người đầu tiên đồng hành cùng Nhím trong hành trình đi học, bắt đầu từ năm ngoái. “Nhà tôi ở gần nhà Nhím, biết hoàn cảnh nên rất thương cháu. Bố cháu làm phụ lái ô tô đường dài, thường xuyên vắng nhà. Bà nội thì đã già yếu, không đi được xe. Vì vậy, từ lúc Nhím đi nhà trẻ, tôi đã đưa đón cháu. Lúc đầu cháu còn nhỏ nên sợ, phải có bà ngồi sau. Được ít lâu, cháu quen với cô. Mỗi lần đứng chờ ở cổng, thấy xe các cô đến, là cháu nhảy lên vui mừng. Nhìn hình ảnh ấy, tôi rất xúc động và hạnh phúc”, cô Lệ mỉm cười khi nhắc đến những ngày đầu đến trường của Nhím.

Năm học này, Nhím vào lớp mẫu giáo bé, do cô Lê Thị Chuyên và cô Trần Thị Thương phụ trách. Thế là từ đó, Nhím có 3 cô giáo thay nhau đón đưa.

“Hôm nào tôi đi sớm hơn thì sẽ đón cháu trước. Hôm tôi bận, cô Chuyên và cô Lệ sẽ đón cháu. Mỗi lần lên xe là cháu ôm chặt lấy cô, vừa đi đường vừa bi bô, ríu rít nói chuyện. Chúng tôi xem Nhím và các bạn khác như con, nên thấy việc đưa đón cháu giống như việc làm hàng ngày của mình vậy, không có gì to tát cả”, cô Chuyên chia sẻ.

Sau quãng đường hơn 2 cây số, cô và Nhím đến trường. Trường của Nhím thuộc địa bàn xã Hóa Quỳ, là khu vực vùng núi của tỉnh Thanh Hóa nên điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhím học ở điểm lẻ, cách điểm chính khoảng 5 cây số. Ở đây, có 8 giáo viên và hơn 80 học sinh, là người dân tộc Thái, Thổ và Kinh.

“Nhím thông minh, lanh lợi lắm, lại còn biết nhường nhịn các bạn nữa. Điều kiện cơ sở vật chất ở đây khó khăn hơn nhiều nơi khác, nên các con cũng có những thiệt thòi. Vì vậy, chúng tôi càng cố gắng dành tất cả yêu thương cho các con, và mong rằng, mỗi ngày đến trường của các con sẽ là một ngày vui và hạnh phúc”, cô giáo Trần Thị Thương chia sẻ.

Cách đây vài hôm, vì muốn bày tỏ lòng biết ơn dành cho nhà trường và 3 cô giáo, bố của Nhím đã đăng tải lên mạng xã hội những đoạn clip các cô đưa đón Nhím. Câu chuyện nhân văn, cảm động ấy lập tức được cộng đồng mạng hưởng ứng, chia sẻ rộng rãi và tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Ngôi trường của Nhím, các cô giáo và bản thân Nhím bỗng dưng... nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

“Khi thấy thông tin lan tỏa trên mạng xã hội, nhà trường cảm thấy rất bất ngờ và xúc động. Từ trước đến nay, các cô vẫn nghĩ đó là những việc làm giản dị và nhỏ bé hàng ngày, chứ không nghĩ đến việc sẽ được nhiều người biết đến hay tri ân. Ở đây, không riêng gì bé Nhím, mà với các bé khác, khi phụ huynh bận việc và có lời nhờ, các cô đều sẵn lòng đưa đón. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể nhà trường luôn nỗ lực làm những điều tốt nhất cho học sinh thân yêu của mình”, cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hóa Quỳ xúc động trải lòng.

Hai năm học, tương đương với mấy trăm ngày...

Ngần ấy thời gian, nhà trường và các cô giáo âm thầm, lặng lẽ đồng hành cùng Nhím, và xem đó là “việc nhỏ”. Nhưng “việc nhỏ” ấy đã giúp con đường đến trường của Nhím bớt quanh co, gập ghềnh, và giúp hành trình trưởng thành của cô bé mồ côi mẹ đỡ phần thiệt thòi so với chúng bạn cùng trang lứa...

Và xa hơn, “việc nhỏ” ấy của những giáo viên giàu lòng nhân ái nơi mảnh đất vùng cao này đang góp phần trao gửi yêu thương, nhân lên khát vọng, nâng đỡ bước chân của những cô cậu học trò trong hành trình thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.

Kết thúc ngày học, cô Chuyên thay cô Lệ đưa Nhím về nhà. Trong bếp, bà nội đã dọn sẵn mâm cơm để hai bà cháu cùng ăn. Bên ngoài, trời thật lạnh. Nhưng căn bếp thì luôn ấm áp, vì có ánh lửa hồng, có nụ cười của bà và tiếng trò chuyện thỏ thẻ đáng yêu của Nhím.

Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa..., Nhím sẽ tiếp tục hành trình đến trường của mình. Bởi sáng nào, trên con đường chạy ngang qua ngõ, cũng sẽ có cô giáo ghé qua và gọi: “Đi học nào, Nhím ơi...”

Nội dung: An Thư - Việt Đức - Hữu Dần

Đồ họa: Mai Huyền