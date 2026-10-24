10 gương mặt đáng chú ý của thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Từ những VĐV giàu kinh nghiệm đến các nhân tố có thể tạo bất ngờ, 10 gương mặt thuộc nhiều môn thể thao khác nhau đang hướng tới dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một thử thách và khát vọng đóng góp vào mục tiêu 44–47 HCV của Đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đoàn Thanh Hóa đến Đại hội với 386 VĐV trong tổng số 483 thành viên. Từ những gương mặt từng khẳng định tên tuổi đến các nhân tố đang tìm cơ hội bứt phá, mỗi người đều có một vai trò trong cuộc đua thành tích chung.

Với năng lực đã được kiểm chứng và bề dày thành tích nhiều năm qua, 10 VĐV sau đây là những cái tên được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ mang đến những bước ngoặt quan trọng cho cuộc đua giành thứ hạng cao của thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Mùa giải cuối cùng của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan cùng Chicago Bulls được HLV Phil Jackson gọi là The Last Dance – “điệu nhảy cuối cùng”, khi một tập thể huyền thoại bước vào chặng cuối bên nhau trước khi tan rã. Từ đó, cụm từ trở thành cách gợi nhắc về lần tranh tài cuối cùng trước khi một chương sự nghiệp khép lại.

Với Quách Thị Lan, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 cũng mang ý nghĩa như vậy. Sau lần lỡ hẹn với Đại hội lần thứ IX do sự cố tại SEA Games 31, cô trở lại với vai trò “đầu tàu” của điền kinh Thanh Hóa, đặt mục tiêu giành HCV ở nội dung 400m rào.

Cô chia sẻ, sau Đại hội, mình sẽ bắt đầu hành trình mới, mang những kinh nghiệm từ đường chạy đến với các VĐV trẻ. Trước khi khép lại chặng đường thi đấu, Lan muốn gửi lời chào đẹp nhất tới thể thao đỉnh cao bằng một dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Từ cô gái quê Nga Sơn từng không ít lần rơi nước mắt trên thảm tập, Đặng Thị Linh đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của vật Thanh Hóa. Bảy năm liên tiếp vô địch quốc gia từ năm 2019, hai HCV SEA Games là những dấu mốc làm nên danh xưng “nữ chiến binh thép” của cô gái xứ Thanh.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Linh tranh tài ở hạng cân sở trường 76kg nữ, hướng tới bảo vệ tấm HCV giành được năm 2022.

Nếu thành công, cô sẽ có lần thứ hai liên tiếp vô địch Đại hội, đồng thời nối dài chuỗi thống trị lên 8 năm liên tiếp vô địch quốc gia.

Trần Xuân Dũng là một trong số ít VĐV trong lịch sử cử tạ Thanh Hóa ghi dấu ấn tại đấu trường SEA Games, với tấm HCĐ giành được tại kỳ Đại hội lớn nhất khu vực lần thứ 33, năm 2025. Trước đó, anh đã khẳng định vị thế ở hai kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất, giành tổng cộng 4 HCV vào các năm 2018 và 2022.

Nhiều năm liền thi đấu ở các hạng cân 89kg và 94kg, Xuân Dũng trở thành gương mặt chủ lực của đội tuyển cử tạ Thanh Hóa. Theo HLV trưởng Nguyễn Hồng Phi, anh là VĐV có thâm niên tập luyện lâu năm nhất đội, đồng thời là “đầu tàu” với những đóng góp thành tích nổi bật.

Tháng 12 năm nay, Xuân Dũng hướng đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp bước lên bục cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Sáu năm liên tiếp vô địch quốc gia (2020–2025), ba HCV châu Á và một HCV thế giới năm 2024, Lê Thị Vân Anh đã khẳng định vị thế của mình ở môn Pencak Silat.

Nhưng dấu ấn mới nhất của nữ võ sĩ Thanh Hóa còn đặc biệt bởi cách cô giành được nó.

Tháng 7/2026, chỉ chưa đầy hai tháng sau chấn thương gãy xương bàn tay trái, Vân Anh vẫn bước vào Giải vô địch Pencak Silat châu Á và giành HCV thứ ba ở đấu trường này.

“Giải đấu này em gần như chỉ có thể dùng một tay và hai chân”, cô chia sẻ. Ban huấn luyện phải điều chỉnh chiến thuật để hạn chế va chạm vào bàn tay chưa lành, còn Vân Anh nén đau, vượt qua từng trận đấu để chạm tới bục cao nhất.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Vân Anh tiếp tục tranh tài ở hạng cân đối kháng 60kg nữ, hướng tới bảo vệ HCV giành được năm 2022. Tinh thần vượt khó đã giúp cô chinh phục đỉnh cao châu lục, và nữ võ sĩ cũng xác định sẽ mang tinh thần ấy vào quá trình chuẩn bị, nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất tại Đại hội trên sân nhà.

Bốn năm liên tiếp vô địch quốc gia, trong đó có tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Trần Thị Hậu đã khẳng định vị thế của một trong những võ sĩ hàng đầu của Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Không dừng lại ở đấu trường trong nước, mới đây, Hậu tiếp tục đóng góp HCV cho đội tuyển Việt Nam tại Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam 2026 tổ chức ở Cervia (Italia). Những thành tích liên tiếp là minh chứng cho năng lực và sự ổn định của nữ võ sĩ xứ Thanh qua nhiều năm thi đấu.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Trần Thị Hậu tranh tài ở hạng cân sở trường dưới 68kg nữ.

Ông Phạm Hữu Châu, HLV trưởng đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa, đánh giá Trần Thị Hậu là một trong những VĐV chủ lực của đội tuyển. Ban huấn luyện kỳ vọng cô tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững phong độ và đóng góp thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà tại Đại hội lần này.

Tấm HCĐ SEA Games 33 không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp Nguyễn Trọng Hải, mà còn ghi tên anh vào lịch sử bắn cung Thanh Hóa với tư cách VĐV đầu tiên của tỉnh giành huy chương tại đấu trường khu vực.

Trước khi bước ra sân chơi khu vực, Hải đã ghi dấu ấn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, khi giành HCV nội dung đồng đội nam cung 3 dây 50m. Thành tích này trở thành bước ngoặt quan trọng, góp phần mở ra cơ hội để cung thủ sinh năm 1998 được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, tiếp tục phát triển sự nghiệp ở những đấu trường lớn hơn.

Bên cạnh tấm huy chương đồng quý giá giành được ở SEA Games, Trọng Hải còn ghi dấu ấn với nhiều năm liên tiếp giành thành tích tại các Giải Vô địch quốc gia, Giải Vô địch các đội mạnh quốc gia hay giải Vô địch Tay cung xuất sắc quốc gia. Mới đây nhất, tại giải Vô địch Các đội mạnh quốc gia năm 2026, Trọng Hải mang về thêm 2 HCV cá nhân và 1 HCĐ đồng đội (cùng với Từ Thị Nam).

Theo ông Từ Ngọc Dung, HLV trưởng đội tuyển Bắn cung Thanh Hoá, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Nguyễn Trọng Hải hướng tới thành tích cao nhất khi tham gia đầy đủ các nội dung cung 3 dây.

Muay Thanh Hóa sẽ là một trong những môn thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao xứ Thanh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (diễn ra từ 22/10 đến 29/10). Trong số những võ sĩ bước vào tranh tài, Nguyễn Thị Phương Hậu là cái tên đáng chú ý khi hướng tới lần thứ hai liên tiếp giành HCV Đại hội.

4 năm trước, Hậu đăng quang ở hạng cân 63,5kg nữ. Nhưng tại kỳ Đại hội năm nay, cô phải chuyển xuống hạng cân 57kg theo điều chỉnh nội dung thi đấu. HLV trưởng Đinh Công Sơn cho biết những thay đổi về hạng cân buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh giáo án và phương án chiến thuật để các võ sĩ thích nghi với yêu cầu mới.

Thử thách của Hậu còn đến từ đối thủ “nặng ký” nhất - Nguyễn Thị Chiều, võ sĩ Muay Hà Nội từng giành HCV SEA Games 33 ở hạng cân 57kg nữ. Cuộc cạnh tranh tại hạng cân này vì thế sẽ là một trong những nội dung đáng theo dõi của Muay nữ tại Đại hội.

Với bảng thành tích gồm HCV SEA Games 31, HCV Đại hội năm 2022 cùng nhiều danh hiệu quốc gia và quốc tế, Phương Hậu bước vào kỳ Đại hội năm nay với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Để làm được điều đó, cô sẽ phải thích nghi với hạng cân mới và cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ mạnh ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Phạm Thị Vân tạo dấu mốc lịch sử cho bơi Thanh Hóa khi giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, trở thành VĐV đầu tiên mang HCV về cho bơi lội tỉnh nhà sau 20 năm chờ đợi. Thành tích của Kình ngư quê Ngọc Lặc phá kỷ lục Đại hội ở cả hai nội dung 50m tự do và 50m bướm, khẳng định vị thế ở những cự ly tốc độ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, Phạm Thị Vân tiếp tục tập trung vào các cự ly ngắn sở trường. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh của Vân được dự báo sẽ rất quyết liệt với sự góp mặt của nhiều đối thủ đáng gờm, đặc biệt là Nguyễn Thúy Hiền của đoàn Quân đội.

Năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Trúc trở thành người mang tấm HCV đầu tiên về cho Jujitsu Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, với chiến thắng ở nội dung Newaza Gi, hạng cân trên 70kg nữ. Từ dấu mốc ấy, nữ võ sĩ sinh năm 2005 liên tục khẳng định vị thế bằng những thành tích nổi bật ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Năm 2024, Thanh Trúc giành HCV tại Giải vô địch châu Á. Một năm sau, cô tạo dấu ấn lớn hơn với 3 HCV hệ vô địch và 2 HCV hệ U21 tại giải đấu này, đồng thời giành 5 HCV thế giới trong năm 2025.

Năm 2026, nữ võ sĩ tiếp tục duy trì phong độ với 4 HCV tại Giải vô địch Jujitsu Đông Nam Á.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, thử thách với Thanh Trúc sẽ lớn hơn khi cô thi đấu nội dung Newaza Gi ở hạng cân trên 63kg, thay vì hạng cân trên 70kg sở trường.

HLV trưởng đội tuyển Jujitsu Thanh Hóa - Trịnh Anh Tuấn đánh giá việc thay đổi hạng cân sẽ đặt ra thử thách lớn hơn cho Thanh Trúc tại Đại hội lần này. Ban huấn luyện đang tập trung chuẩn bị để nữ võ sĩ thích nghi với hạng cân mới, phát huy năng lực chuyên môn và hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

Hơn 15 năm gắn bó với Vovinam, Lê Thị Hiền đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của võ thuật Thanh Hóa. Cô sở hữu 9 HCV vô địch quốc gia, hai lần vô địch SEA Games, cùng ba lần bước lên bục cao nhất tại giải vô địch thế giới vào các năm 2017, 2023 và 2025.

Dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của võ sỹ sinh năm 1998 là tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Sau bốn năm, nữ võ sĩ xứ Thanh trở lại với mục tiêu chinh phục tấm HCV thứ hai liên tiếp, tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường quốc gia.

HLV trưởng đội tuyển Vovinam Thanh Hóa Lê Văn Tiến đánh giá Hiền là “đầu tàu” của đội tuyển, nổi bật bởi chuyên môn, sự bền bỉ và bản lĩnh thi đấu. Theo ông Tiến, Hiền đang tích cực tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội với quyết tâm phát huy tốt nhất năng lực, hướng tới thành tích cao cho thể thao Thanh Hóa.

Những thành tích cá nhân là cơ sở để đặt kỳ vọng, nhưng không thể quyết định thành công của cả tập thể. Với Thanh Hóa, mục tiêu 44–47 HCV tại Đại hội X phụ thuộc vào sức cạnh tranh của toàn bộ lực lượng, từ các VĐV chủ lực đến những gương mặt có cơ hội tạo bất ngờ.

Ông Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, cho biết mục tiêu này đòi hỏi sự kết hợp giữa công tác chuẩn bị chuyên môn bài bản, chất lượng VĐV và sự chủ động của các ban huấn luyện.

Theo ông, bên cạnh quá trình chuẩn bị thì phong độ, khả năng chịu áp lực và tận dụng cơ hội trước các đối thủ mạnh cũng có ý nghĩa quyết định đến kết quả thi đấu.

Đại hội cũng là dịp để thể thao Thanh Hóa kiểm chứng hiệu quả đào tạo, huấn luyện và đánh giá lực lượng kế cận. Các VĐV giàu kinh nghiệm được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò, trong khi những gương mặt trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành qua thực tiễn thi đấu.

“Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và khát vọng cống hiến, Đoàn Thể thao Thanh Hóa hướng tới mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về con người xứ Thanh. Giá trị của Đại hội vì thế không chỉ nằm ở thứ hạng hay số huy chương giành được, mà còn ở những bước tiến về chất lượng chuyên môn và nền tảng cho các chu kỳ phát triển tiếp theo”, ông Nguyễn Duy Tự nhấn mạnh.

Nội dung và ảnh: Hoàng Sơn

đồ hoạ: Phạm Nam