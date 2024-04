Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân, tặng quà chiến sĩ , thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 25/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân chiến sĩ Điện Biên Trần Công Nhạn (sinh năm 1933) ở thôn Thịnh Lộc, xã Xuân Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân chiến sĩ Điện Biên Lê Đình Kiến (sinh năm 1925) ở thôn Vĩnh Nghi, Thị trấn Thọ Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân chiến sĩ Điện Biên Hoàng Văn Thông (sinh năm 1935) ở thôn Hội Hiền, xã Tây Hồ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân chiến sĩ Điện Biên Trịnh Khắc Dỗ (sinh năm 1931) ở thôn Mỹ Thượng, xã Bắc Lương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tri ân thanh niên xung phong Lê Xuân Tâm (sinh năm 1935) ở thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương.

Tại những nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ sự tri ân và trân trọng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Thọ Xuân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của thế hệ đi trước, những lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - Một dấu mốc vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc, non sông đất nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc; cùng với đó triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng.

Chiến sĩ Điện Biên Hoàng Văn Thông (sinh năm 1935) ở thôn Hội Hiền, xã Tây Hồ tặng Bí thư Tỉnh ủy cuốn sách hồi ký Dấu chân chiến sĩ do mình là tác giả.

Ông Lê Xuân Tâm (sinh năm 1935) ở thôn Trung Thôn, xã Bắc Lương, chia sẻ về kỷ niệm thăm lại chiến trường xưa cùng đồng đội với Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình các chiến sĩ Điện Biên và thanh niên xung phong khi đoàn đến thăm.

Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các chiến sĩ, gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tri ân những đóng góp to lớn của những người có công, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác đến thăm các chiến sĩ và gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

