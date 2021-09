Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8-2021, trên địa bàn TP Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản... Qua trích xuất camera giám sát của các hộ dân, lập án đấu tranh, ngày 12-8-2021 Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 2003), ở Khu 3, thị trấn Thường Xuân là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên.

Ra mắt mô hình camera giám sát gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự tại xã Minh Lộc (Hậu Lộc). Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)

Trước đó, vào đầu tháng 5, qua trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera giám sát của các nhà dân hai bên đường, Công an huyện Triệu Sơn đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Triệu Trọng Quý (sinh năm 1994) ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn về hành vi cướp giật tài sản. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 56 mô hình “Camera với an ninh trật tự (ANTT)” tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Kể từ khi mô hình này được xây dựng và nhân rộng, đã góp phần đắc lực trong việc phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Mô hình “Camera với ANTT” là một trong số những mô hình, điển hình từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã và đang được xây dựng, lan tỏa trong đời sống cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài mô hình “Camera với ANTT” có thể kể tới các mô hình khác như: “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Tổ an ninh công nhân”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”... Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã lựa chọn mô hình phù hợp để phát huy tính sáng tạo, chủ động, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng Nhân dân tham gia phong trào, thực hiện tốt tiêu chí “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay từ cơ sở. Tính đến đầu năm 2021 toàn tỉnh có 70 loại mô hình với 604 mô hình (ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đang hoạt động). Trong đó có 10 loại mô hình hoạt động trong địa bàn vùng giáo, 9 loại mô hình ở vùng đồng bào dân tộc với hàng vạn thành viên tham gia và hàng trăm mô hình do các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xây dựng nên.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, 5 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (2015–2020), công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân chung tay bảo đảm ANTT, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, củng cố thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT” đến nay sau hơn 10 năm thực hiện, đã khẳng định chủ trương đúng đắn, phát huy được vai trò, sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân đảm bảo ANTT ở cơ sở. Trong 5 năm qua, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện đã tham gia hỗ trợ giải quyết hàng nghìn vụ việc có liên quan đến ANTT, hỗ trợ bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp, đối tượng truy nã. Thông qua hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng và quần chúng Nhân dân trực tiếp báo cáo đã cung cấp cho cơ quan công an trên 50 nghìn nguồn tin, trong đó có gần 20 nghìn tin có giá trị về ANTT. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân đã đóng góp gần 18 nghìn ý kiến xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh và thông tin liên quan đến ANTT.

Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng được chú trọng. Thực hiện Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt điều động, bố trí khoảng 2.600 cán bộ công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại các xã, thị trấn. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, thực hiện tốt hơn công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nâng cao năng lực tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và giải quyết hiệu quả các vụ việc về ANTT, củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống dịch COVID-19 ở cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh cũng đang đứng trước những thách thức, đó là sự phát triển của phong trào chưa đồng đều, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chưa có nhiều đổi mới, một số mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở còn hình thức, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở một số đô thị, địa bàn miền núi, biên giới, khu vực nông thôn, trong khu công nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ có thể gây mất ổn định...

Để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 27-7-2021 tại Công văn số 332-CV/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các ban, sở, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định rõ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn thực hiện. Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động. Lồng ghép chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Hà Linh