Vẫn còn nhiều vi phạm của người tham gia giao thông

Những ngày đầu tháng 6 năm 2022, chúng tôi đi qua nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, nhiều người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT và đây là những nguyên nhân chính gây ra các vụ va chạm giao thông, tai nạn giao thông (TNGT).

Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Khảo sát thực tế tại tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Hà Trung, cho thấy: Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của nhiều người điều khiển phương tiện, nhất là xe mô tô khi tham gia giao thông chưa tốt, như phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm về tốc độ, đi sai làn đường quy định... Vào sáng sớm, chiều muộn hàng ngày, nhiều người điều khiển xe đạp, xe mô tô, xe máy điện, thậm chí có cả xe ô tô con đi ngược chiều (chủ yếu đoạn qua địa bàn huyện Hoằng Hóa)... Ngoài ra, tại các tuyến Quốc lộ 45, Quốc lộ 47 qua địa bàn các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống, cho thấy: Vẫn còn tình trạng người dân bán hàng lấn chiếm lòng đường (như tại Quốc lộ 47 qua xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Quốc lộ 45 qua xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn...); đổ vật liệu xây dựng, dựng rạp đám cưới... lấn chiếm lòng, lề đường ở nhiều xã, thị trấn... Nhiều thanh niên điều khiển xe mô tô, nhất là chiều muộn hàng ngày, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, vi phạm làn đường.

Tại TP Thanh Hóa, vào giờ cao điểm hàng ngày, nhất là những ngày nghỉ cuối tuần, người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Nhiều người điều khiển phương tiện, nhất là xe mô tô tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, vượt và chuyển làn đường tạt qua đầu xe ô tô rất nguy hiểm và tiềm ẩn gây TNGT. Bên cạnh đó, nhiều người điều khiển xe mô tô đang tham gia giao thông nhưng vẫn sử dụng điện thoại, vượt tín hiệu đèn đỏ... Đáng chú ý là việc, từ tháng 2-2022, các biển báo cấm đi ngược chiều, cấm rẽ trái, cùng biển mũi tên chỉ hướng đi... đã được đặt đầy đủ tại các điểm giao cắt tại nút giao thông Ngã ba Bia (cũ). Trước kia, nút giao thông này được xem là điểm nóng về ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa. Bởi đây là nơi có nhiều điểm giao cắt, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Việc điều chỉnh tại nút giao thông này, với hệ thống đường một chiều tạo thành hướng di chuyển vòng xuyến tại khu vực Ngã ba Bia được xem là giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại đây. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng áp dụng, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua đây, nhất là xe ô tô cá nhân, xe mô tô vẫn vi phạm đi ngược chiều. Nhiều người tranh thủ không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã bất chấp để đi ngược chiều chỉ để không phải đi vòng, tiết kiệm vài chục mét đường...?

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này được lực lượng chức năng xác định là do những năm gần đây xe ô tô cá nhân, xe mô tô, xe máy điện trên địa bàn TP Thanh Hóa tăng cao, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được. Đồng thời, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT của người tham gia giao thông, nhất là lực lượng thanh, thiếu niên kém. Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa, 5 tháng đầu năm, đội tuần tra, kiểm soát, xử lý 1.990 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, phạt tiền hơn 2,082 tỷ đồng; trên địa bàn xảy ra 12 vụ TNGT, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2021; làm chết 14 người, giảm 2 người; làm bị thương 10 người, giảm 3 người... Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Để bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn, đội đã và đang phối hợp với các xã, phường, các đơn vị có liên quan của TP Thanh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Với các hình thức tuyên truyền, như trên các phương tiện thông tin, xe loa, loa tại các cụm đèn tín hiệu giao thông đường bộ, trên hệ thống truyền thanh các xã, phường... Đồng thời, cảnh báo về các tuyến đường, nút giao... thường xảy ra ùn tắc giao thông, TNGT. Đội tham mưu cho lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa báo cáo, tham mưu cho Thành ủy, UBND, Ban ATGT TP Thanh Hóa các giải pháp quản lý Nhà nước về trật tự, ATGT; cũng như việc sắp xếp, quy hoạch về trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn; điểm dừng đỗ phương tiện bảo đảm khoa học, nền nếp. Đồng thời, phát triển hạ tầng giao thông, phân làn và phân tuyến giao thông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các phương tiện giao thông vào khu vực trung tâm TP Thanh Hóa... Đội thực hiện tổ chức giao thông với việc phân luồng bằng giải phân cách cứng, giải phân cách mềm vào dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng. Qua tình hình thực tế về công tác bảo đảm trật tự, ATGT, đội đề xuất Ban ATGT thành phố lắp đặt cụm tín hiệu giao thông đường bộ tại các nút giao và hiện trên địa bàn đã lắp đặt 27 cụm. Đi đôi với đó, đội tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự ở những vị trí, tuyến đường trọng điểm thường xảy ra ùn tắc, TNGT để tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông và xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Đội phối hợp với lực lượng quy tắc đô thị, quản lý đô thị thành phố xử lý những vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè... làm cản trở giao thông. Đặc biệt, từ cuối năm 2021 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh, thực hiện tuần tra công khai, tuần tra vũ trang để kiểm soát, xử lý các đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, càn quấy... và đã tổ chức ghi hình ảnh, xác định được 9 nhóm đối tượng, xác minh, bắt giữ 50 đối tượng. Hiện đội đang tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và kiên quyết không để xảy ra những vụ việc nổi cộm, hình thành nhiều băng nhóm trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, những tháng đầu năm 2022, các ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan, các lực lượng chức năng, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn; trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến các tầng lớp Nhân dân. Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, ATGT; nhất là các địa bàn và các tuyến đường giao thông trọng điểm... 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 134 vụ TNGT (bao gồm cả va chạm giao thông), giảm 14,3% so với cùng kỳ; làm chết 63 người, giảm 7,35%; làm bị thương 115 người, giảm 7,25%.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, cho biết: Ban ATGT tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban ATGT tỉnh, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến người dân, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải tiếp tục tăng cường lực lượng, thiết bị nghiệp vụ cho công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, ATGT; đồng thời, xử lý nghiêm những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, xây dựng mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”.

Bài và ảnh: Xuân Hùng