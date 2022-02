Trực gác ngày xuân

Cứ mỗi độ xuân về, nhiệm vụ của người chiến sĩ công an lại nặng nề gấp bội so với những ngày thường. Các anh phải canh cho dân ngủ, bảo vệ cho Nhân dân vui xuân, đón tết trong bình yên, hạnh phúc.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nghiêm Việt Khánh, Phó trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng công an huyện đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đồng thời huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ nắm chắc người từ vùng dịch trở về địa phương, đảm bảo ANTT tại các khu cách ly, nhằm giúp Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần được an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Có mặt tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh vào một ngày đông rét buốt. Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt là thế, nhưng trên gương mặt của các cán bộ, chiến sĩ vẫn đổ những giọt mồ hôi vì hăng say luyện tập võ thuật. Việc rèn luyện thân thể, tăng cường tập luyện là điều hết sức cần thiết bởi sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe dẻo dai, nâng cao sức chiến đấu, chủ động giải quyết tốt công việc. Là đơn vị cơ động nhanh, luôn sẵn sàng thường trực chiến đấu nên tết năm nào cũng vậy, lực lượng cảnh sát cơ động luôn trực chiến tại đơn vị 100% quân số. Theo quy luật, cứ vào dịp tết, các loại tội phạm lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động, trong đó nổi lên là trộm cắp và cướp giật tài sản. Thực trạng này đặt lên vai người chiến sĩ cảnh sát cơ động nhiệm vụ hết sức nặng nề. Họ cũng như những lực lượng khác, phải gác lại những giờ phút đầm ấm quây quần, đoàn viên bên gia đình để lần theo dấu vết tội phạm. Để những đêm xuân trôi qua trong yên bình, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra vũ trang các tuyến đường trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động chia sẻ: “Gắn bó với ngành gần 20 năm thì gần như ngần ấy thời gian tôi làm nhiệm vụ trực chiến ngày tết. Năm nào tôi cũng đón giao thừa ở cơ quan cùng đồng đội. Xác định đây là nhiệm vụ cao cả, nên anh em luôn tạo không khí vui xuân. Đón xuân cùng gia đình trong không khí ấm cúng là điều ai cũng mong muốn, nhưng khi đã vào ngành công an thì phải chấp nhận hy sinh một chút riêng tư, để đem lại sự bình yên cho mọi người”.

Căng thẳng không kém trong những ngày tết phải kể đến lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bởi khi tết đến, xuân về, việc sử dụng điện, gas để nấu nướng, mức độ đốt nhang, đèn, vàng mã trong mỗi gia đình đều tăng cao, dễ xảy ra hỏa hoạn. Đặc biệt là chợ tết. Chợ tết không những tập trung lượng hàng hóa lớn mà lượng người đi mua sắm, vào chợ lúc nào cũng đông. Nhiều người nấu nướng, ăn uống và nghỉ lại tại chợ. Chính vì thế, công tác phòng cháy và triển khai lực lượng chữa cháy khi có hỏa hoạn là một áp lực lớn. Những ngày này, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh luôn bố trí cán bộ, chiến sĩ trực và ứng trực, cùng phương tiện trong tư thế sẵn sàng khi có hiệu lệnh báo động là khẩn trương lên đường.

Năm cũ đi qua, năm mới lại đến. Những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động... vẫn luôn miệt mài, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Quốc Hương