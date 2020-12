Triệu tập các đối tượng đi xe máy lạng lách, đánh võng tại TP Sầm Sơn và huyện Triệu Sơn

Chiều ngày 10-12 Công an thành phố Sầm Sơn đã tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng là các nam thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi tụ tập đi xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối TTCC trên đường Hồ Xuân Hương, gây bức xúc dư luận nhân dân.

Các đối tượng đi xe máy bốc đầu trên đường Hồ Xuân Xương bị Công an thành phố Sầm Sơn triệu tập cùng tang vật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 video clip dài khoảng 2 phút, ghi lại cảnh rất đông nam thanh niên ngồi trên khoảng 30 chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu dọc đường Hồ Xuân Hương (TP Sầm Sơn), các thanh niên này đến từ TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương.

Với hành vi trên, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đồng thời, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng.

Tại huyện Triệu Sơn, qua công tác quản lý, vận hành sử dụng mạng zalo phục vụ công tác đảm bảo ANTT, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện đối tượng Lê Văn Trí, sinh năm 2004 ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn điều khiển xe mô tô 36 AA-06.130 không đội mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe trước cổng Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân.

Đối tượng Lê Văn Trí đi xe bốc đầu bị Công an huyện Triệu Sơn triệu tập.

Công an huyện Triệu Sơn đã trích xuất camera an ninh và tiến hành gọi đối tượng lên trụ sở Công an huyện để xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Lê Văn Trí khai nhận do nghiên cứu các đối tượng “chơi ngông” trên mạng xã hội và thích nổi tiếng nên đã đi xe máy lượn lờ, lạng lách, đánh võng và bốc đầu xe để thể hiện “đẳng cấp”.

Theo đại diện lãnh đạo Công an thành phố Sầm Sơn và Công an huyện Triệu Sơn, trong quá trình xử lý số đối tượng trên, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm và phối hợp với nhà trường, gia đình có biện pháp giáo dục tại địa phương…

Thái Thanh