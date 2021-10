(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Đông Sơn vừa ra quân trấn áp, bắt giữ và xử lý hàng loạt đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép,

{publishtime} {title} {lead} {title} Triệt phá các nhóm đối tượng dùng xe gây mất trật tự trên địa bàn TP Thanh Hoá và huyện Đông Sơn Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa, Công an huyện Đông Sơn vừa ra quân trấn áp, bắt giữ và xử lý hàng loạt đối tượng lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, Các đối tượng và tang vật là phương tiện bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thanh Hóa) Qua theo dõi, thời gian gần đây có một số nhóm đối tượng trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Đông Sơn thường xuyên tụ tập điều khiển xe không gắn biển số hoặc che biển số để lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, cản trở, chống đối lực lượng chức năng. Lực lượng công an đã triệu tập 18 đối tượng, tạm giữ 10 phương tiện của 3 nhóm trên địa bàn các phường Điện Biên, Đông Vệ (TP Thanh Hóa) và xã Đông Văn (huyện Đông Sơn). Qua quá trình điều tra, rà soát, các đối tượng chủ yếu là thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. M.C

Từ khóa: Đông SơnCông an Thanh HóaTP Thanh HóaChống đối lực lượng chức năngĐua xe trái phép