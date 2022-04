(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2022, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người và diễn ra các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng...

{title} Triển khai đảm bảo ANTT, TTATGT dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 Để đảm bảo an ninh - trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự công cộng (TTCC) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2022, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh chủ động triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT, TTCC, phòng chống cháy nổ trên địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người và diễn ra các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ dưỡng... Trong đó, các đơn vị cần chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố huy động đủ lực lượng, phương tiện làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phân luồng, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn và ùn tắc giao thông; kịp thời giải quyết các điểm phức tạp về TTCC, các điểm lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang ATGT trên các tuyến, địa bàn. Chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, TTCC. Từ ngày 29-4 đến hết 3-5-2022, các đơn vị huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và công an xã, phường, thị trấn ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, điều khiển giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, TTCC là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn và ùn tắc giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lai đèo nhiều người, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá khổ, quá tải... Đồng thời, tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các chủ đò, bến khách ngang sông chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo an toàn khi vận chuyển hành khách trên sông, xử lý nghiêm các phương tiện đường thuỷ chở quá tải, quá số người quy định, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật... nhằm kiềm chế và làm giảm TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép xảy ra. Quốc Hương

