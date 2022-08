TP Thanh Hóa lắp đặt hơn 18.000 mắt camera giám sát

Thông qua hệ thống camera, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra làm rõ 518 vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Camera giám sát là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc truy tìm đối tượng vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thành phố Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 147 km2 với 34 đơn vị hành chính, gồm 30 phường và 4 xã. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thu hút hàng chục nghìn người từ các địa bàn khác đến lao động và học tập...

Để góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trong những năm qua, Công an thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 thành phố chỉ đạo các phường, xã tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã lắp đặt hơn 18.000 mắt camera giám sát trên địa bàn 22/34 phường, xã. Các mắt camera được lắp đặt, phủ kín ở các tuyến đường chính, các khu vực, địa bàn trọng điểm, tại các điểm có dấu hiệu phức tạp về ANTT nhằm ghi hình phục vụ cho việc xử lý vi phạm giao thông và vi phạm ANTT trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thông qua hệ thống camera, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, điều tra làm rõ 518 vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn như: tai nạn giao thông, cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng ma túy và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn...

