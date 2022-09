TP Thanh Hóa: Giám sát vi phạm giao thông qua hình ảnh, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Trước đây, trên các tuyến phố ở những phường trung tâm của TP Thanh Hóa, như Phan Chu Trinh (phường Điện Biên), Hà Văn Mao, Hạc Thành, Lê Hồng Phong (phường Ba Đình)..., chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng xe ô tô dừng, đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường. Việc này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng này, từ ngày 1-1-2021 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra, xử lý xe ô tô dừng, đỗ vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn qua hình ảnh và tình trạng này đã giảm đáng kể.

Lực lượng chức năng dán giấy thông báo lên xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên đường Hạc Thành.

Được biết, trước khi ra quân xử lý vi phạm xe ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định bằng hình ảnh, ngoài tham mưu cho UBND TP Thanh Hóa lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm trên các tuyến đường, Công an thành phố còn đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông.

Về quy trình xử lý vi phạm qua hình ảnh, ông Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Khi phát hiện xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, tổ tuần tra, kiểm soát sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định đối với trường hợp lái xe có mặt tại chỗ. Trường hợp lái xe không có mặt, ngoài thông báo bằng loa cho người vi phạm đến để xử lý, tổ tuần tra, kiểm soát sử dụng thiết bị kỹ thuật ghi lại hình ảnh vi phạm hành chính của phương tiện và tiến hành lập biên bản theo mẫu đã ban hành. Đồng thời, dán thông báo vi phạm về TTATGT lên kính xe để người vi phạm biết, chấp hành. Trong thời gian 3 ngày (kể từ ngày dán thông báo) nếu người vi phạm không đến Công an TP Thanh Hóa làm việc, Công an TP Thanh Hóa sẽ gửi yêu cầu tra cứu đến Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tra cứu và trả lời về thông tin của chủ phương tiện vi phạm, sau đó gửi thông báo vi phạm về địa chỉ chủ phương tiện.

Sau gần 2 năm ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý xe ô tô dừng, đỗ sai quy định qua hình ảnh (từ ngày 1-1-2021 đến 15-9-2022), Đội cảnh sát giao thông – trật tự, Công an TP Thanh Hóa đã phát hiện, ghi hình và xử lý vi phạm hơn 700 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, với số tiền xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 720 triệu đồng.

Tuy đã đạt được kết quả bước đầu trong việc xử lý xe ô tô dừng, đỗ sai quy định. Song, với thực trạng hiện nay, thành phố chưa quy hoạch được bãi đỗ xe, trong khi đó, phương tiện cá nhân trên địa bàn thành phố thời gian gần đây tăng cao (trung bình từ 7.000 – 8.000 xe ô tô/năm - chưa kể phương tiện của các địa phương khác tham gia lưu thông trên địa bàn thành phố) nên vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng, đỗ sai quy định xảy ra trên các tuyến phố và cả các khu chung cư. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định, ông Hải cho biết, hiện thành phố đang chờ hướng dẫn, chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh trong việc lắp đặt, xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camea (39 mắt), tại 9 điểm tập trung ở những khu vực trọng điểm về an ninh trật tự và TTATGT trên địa bàn. Khi hệ thống camera được lắp đặt và đưa vào vận hành, người điều khiển vi phạm các quy định về TTATGT, trật tự công cộng, như dừng, đỗ sai quy định, đi lấn làn, sai làn, vượt tín hiệu đèn... sẽ được ghi lại bằng hình ảnh, giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm. Tuy nhiên, theo ông Hải để xử lý triệt để tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT, nhất là việc dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, ngoài nỗ lực quyết tâm của lực lượng chức năng, thành phố cần sớm quy hoạch bãi đỗ xe. Có như vậy, tình trạng vi phạm xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn thành phố mới được giải quyết dứt điểm.

