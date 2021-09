Toàn tỉnh kiểm tra, xử lý 52.516 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông

9 tháng năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 52.516 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương.

Thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông và 27 đơn vị Công an cấp huyện, thị xã, thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm có đông phương tiện thường xuyên qua lại, các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hoá, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung, Yên Định, Vĩnh Lộc...

Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nghiêm đối với chủ xe và lái xe tải ben vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng; người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, đồng thời kiềm chế và giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Kết quả, từ đầu năm đến tháng 9-2021, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 52.516 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (gồm 19.876 ô tô, 32.208 mô tô, xe máy, 99 tàu thuyền, 333 phương tiện khác), phạt tiền 96.567.345.000 đồng, tước giấy phép lái xe và kiểm định 4.156 trường hợp, tạm giữ 8.155 phương tiện.

Lê Phượng