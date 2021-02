Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Mới đây Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa vì đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác thu thập, cập nhật, trao đổi thông tin dân cư, qua đó đã phát hiện, bắt giữ được nhiều đối tượng truy nã, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Toàn văn thư khen của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc.

Nội dung Thư nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo: Qua công tác rà soát, thu thập thông tin công dân, xác minh và trả lời xác minh HK03 (kèm DC01), nhiều đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng truy nã bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả này thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ và biện pháp quản lý hành chính trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Thanh Hoá nói chung, Công an các huyện: Như Xuân, Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Hậu Lộc, Công an thành phố Sầm Sơn và Công an thị xã Nghi Sơn nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị nêu trên; yêu cầu trong thời gian tới Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, nhất là thu thập DC01 đối với nhân khẩu tạm trú và gửi HK03 kèm theo DC01, kết hợp chặt chẽ với triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Thái Thanh