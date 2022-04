Tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sỹ Công an để bảo đảm an toàn cho Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn

Chiều 21-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt phương án bảo đảm an ninh - trật tự Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai trương Lễ hội du lịch biển năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố Sầm Sơn và các lực lượng tăng cường tham gia phương án.

Với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, Nhân dân và du khách về dự Lễ kỷ niệm và khai trương du lịch hè Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sĩ các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa để phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Công an tỉnh sẽ lập hơn 100 tổ, chốt có nhiệm vụ vừa tuần tra kiểm soát, vừa cắm chốt bảo đảm an ninh - trật tự; phân luồng, phân tuyến hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; phòng chống cháy nổ và đấu tranh phòng, chống tội phạm; xử lý các tình huống lợi dụng buổi lễ để gây rối ảnh hưởng đến ANTT…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là một trong những sự kiện hết sức quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong thu hút du lịch, quảng bá hình ảnh, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Do đó, ngay sau hội nghị các đơn vị nhanh chóng kiểm tra, rà soát lại các phương án để tổ chức triển khai một cách hiệu quả; các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhất là phương án bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm phải đặc biệt quan tâm.

Các lực lượng tăng cường bám sát tình hình, vị trí phân công để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Điều lệnh CAND; khi tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân cần có thái độ ứng xử văn hoá, thân thiện, đúng mực...

Đình Hợp