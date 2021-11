Phát huy vai trò của người uy tín trong ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ người uy tín trên địa các huyện miền núi đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, giữ gìn biên giới, bản làng bình yên.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho người uy tín trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Trên địa bàn huyện Mường Lát hiện có 88 người uy tín là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi. Phải kể đến điển hình như ông Giang Văn Xá, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ bản Suối Hộc, xã Trung Lý là người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ông đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong vấn đề dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu... Với uy tín của mình trong cộng đồng, ông Xá đã giúp người dân địa phương nắm vững và tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho bản thân và cộng đồng; đặc biệt, xây dựng được “lũy thép” vững chắc ngăn ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Quan Hóa là huyện vùng cao biên giới, có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 91% tổng dân số toàn huyện, trên địa bàn huyện hiện nay có 107 người uy tín. Trong những năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các già làng, trưởng bản, người có uy tín luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương. Bằng uy tín của mình, những người có uy tín là các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ đã vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực xã hội, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, dòng họ, thôn bản. Tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phao tin, đồn nhảm, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật; ổn định định canh, định cư, không di cư tự do, tích cực xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc thiểu số, góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn bản, khu dân cư vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.

Bất kể ngày nắng hay mưa, ông Phạm Hồng Sơn, ở bản Khằm, xã Hồi Xuân vẫn tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong thôn, bản để tuyên truyền, cùng với đó là lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng về cách phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền pháp luật cho bà con. Ông Sơn chia sẻ: “Được phổ biến thường xuyên về tình hình dịch COVID-19, cho nên tôi thường tới các nhà trong bản tuyên truyền cho bà con làm theo các khuyến cáo của Bộ Y tế và UBND tỉnh về phòng, chống dịch. Chú trọng tuyên truyền thực hiện nghiêm ba không là: không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, đưa đón hoặc bao che cho người xuất nhập cảnh trái phép và không môi giới người xuất nhập cảnh trái phép. Nhận thức được mức độ lây lan nguy hiểm của dịch COVID-19, cho nên bà con trong thôn, bản không ai đi sang biên giới, có một số gia đình khi thấy người lạ từ biên giới vào bản đều thông tin cho bộ đội biên phòng biết”.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Quan Hóa, cho biết: “Người có uy tín thật sự là “cánh tay nối dài” giúp các lực lượng nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá chính quyền. Với sự tham gia tích cực của đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín trên địa bàn huyện Quan Hóa đã ngày càng góp phần xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở. Họ chính là những “điểm tựa” vững chắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi phên dậu của Tổ quốc”.

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, tính đến nay, hầu hết các hộ gia đình ở khu vực biên giới đã thực hiện ký cam kết thực hiện các nội dung phòng, chống dịch và tham gia đấu tranh, tố giác hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Hiện nay, các đồn biên phòng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, các đồn biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ người uy tín là các già làng, trưởng bản, trưởng thôn vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống dịch và đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bài và ảnh: Hoàng Lan